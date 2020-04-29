Advertisements

أحمد وجلال في رحلة بحث جديدة عن والدتهم في "القمر أخر الدنيا"

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:59 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
بدأ منذ قليل مسلسل "القمر أخر الدنيا"، يتصل الفنان مؤمن نور الذي يجسد شخصية أحمد بشقيقته الفنانة بشرى ويخبرها بأنه مسافر مع أخيه جلال الذي يجسده الفنان عمرو عابد لخالته في بورسعيد لكي يبحث عن والدته الفنانة سميرة عبد العزيز.

وتنزعج الفنانة بشرى لأنه لم يخبرها لكي تسافر معهم ليبلغها أخيها أحمد أنه قرر مع أخيه جلال حالا، وتبلغه أنها ذهب لمنزل السيدة إكرام لتبحث عن والدتها.

ويطلب منها الفنان مؤمن نور أن تخبر زوجته ناهد التي تجسدها الفنانة ساندي علي أنه سافر وسيغلق هاتفه ولا يريد التحدث مع زوجته حتى لا تزعجه.

ثم يقول أحمد لشقيقه جلال أنه يحسده على زوجته بالرغم من عدم تعلمها الا وانه يشعر بالراحة، ويقول له شقيقه جلال أنه لا يدري بشئ فهو في مشاكل دائمة مع زوجته وأنه لا يوجد رجل متزوج يشعر بالراحة.

وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.


وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، سمير بدير، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة وقف برنامج 'رامز مجنون رسمي'

منذ حوالي 12 ساعة

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ أقل من ساعتين

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

ظهرت النتائج.. وزير التعليم العالي يزف خبرًا سارًا عن أبحاث علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الإسماعيلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

مبابي يتخذ قرار مفاجئ بشأن الانضمام إلى ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. شبورة ورياح مثيرة للأتربة

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. تكليفات جديدة من السيسي لصالح الأطباء

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يمنح فرصة أخيرة لـ صالح جمعة بهذا الإجراء

منذ حوالي 4 ساعات

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:01 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

10:31 م

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

10:23 م

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

11:44 م

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

05:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة