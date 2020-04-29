أحمد وجلال في رحلة بحث جديدة عن والدتهم في "القمر أخر الدنيا"

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بدأ منذ قليل مسلسل "القمر أخر الدنيا"، يتصل الفنان مؤمن نور الذي يجسد شخصية أحمد بشقيقته الفنانة بشرى ويخبرها بأنه مسافر مع أخيه جلال الذي يجسده الفنان عمرو عابد لخالته في بورسعيد لكي يبحث عن والدته الفنانة سميرة عبد العزيز.



وتنزعج الفنانة بشرى لأنه لم يخبرها لكي تسافر معهم ليبلغها أخيها أحمد أنه قرر مع أخيه جلال حالا، وتبلغه أنها ذهب لمنزل السيدة إكرام لتبحث عن والدتها.



ويطلب منها الفنان مؤمن نور أن تخبر زوجته ناهد التي تجسدها الفنانة ساندي علي أنه سافر وسيغلق هاتفه ولا يريد التحدث مع زوجته حتى لا تزعجه.



ثم يقول أحمد لشقيقه جلال أنه يحسده على زوجته بالرغم من عدم تعلمها الا وانه يشعر بالراحة، ويقول له شقيقه جلال أنه لا يدري بشئ فهو في مشاكل دائمة مع زوجته وأنه لا يوجد رجل متزوج يشعر بالراحة.



وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.





وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، سمير بدير، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.