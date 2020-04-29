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شاهد.. دينا الضحية الجديدة لفيفي عبده في "خلى بالك من فيفي" (فيديو)

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:59 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

طلت الفنانة دينا على قناة Mbc، ببرنامج "خلى بالك من فيفي"، وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.

ويستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم أحمد رزق، وسمية الخشاب، زينة، وحسن الرداد، وماجد المصري، أحمد بدير، ورجاء الجداوي، وريهام عبد الغفور، وسلوي خطاب، وروجينا، وويزو، وآخرين.

يشار إلى أن آخر أعمال فيفى عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى من تأليف الكاتب محمد الغيطى، وإخراج عبد العزيز حشاد، وشارك فى بطولته حورية فرغلى، وسامح الصريطى، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطى، وعزة مجاهد.



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