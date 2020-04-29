تعرف على ابرز الحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "أولاد آدم"

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انطلقت اليوم الحلقة الخامسة من مسلسل "أولاد آدم" بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن وذلك عبر محطة الـ MTV اللبنانية.



وتخللت أحداث الحلقة اليوم مفاجآت كثيرة، عندما قرر سعد اعطاء أحد أصدقائه السوريين حصيلة أجهزة الهواتف التي سرقها و اعدها للاستعمال حتى يبيعها في سوريا كما يرسل مبلغا ماليا الى والده في سوريا مع صديقه ذاته قبل ان يذهب لبيت مايا لاعطائها الحقائب لبيعها.



ويذهب لمايا ولكن هناك تنشب بينهما مشاجرة كبيرة بعدما اتهمته بسرقة الأموال من حقيبتها ويبرهن لها أنه مظلوم وبعدها تقرر تفتيشه وبالفعل تعلم بعدها أنه مظلوم ويفر مسرعا من المنزل وهو غاضب من اهانتها له وتحاول الاتصال به للاعتذار ولكنه لايرد.



ومازال غسان يسلك طرقه الغير مشروعه وعلاقاته المشبوهه مع الفتيات ويراقب زميتله حلا التي تعمل في القناة و يسرق صورا لها و هي عارية ولكن أثناء خروجه من المنزل يتعرف على فتاة في السادسة عشر من عمرها ويعجب بها.



وعندما يتوجه لمنزله تخبره زوجته ديمة عن محاولتها للمرة الاخيرة للانجاب عن طريق أطفال الأنابيب.



يذكر أن مسلسل "أولاد أدم" من تأليف رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، بطولة الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن والممثل السوري مكسيم خليل، الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، والممثل السوري قيس الشيخ نجيب.



