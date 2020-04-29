Advertisements

تعرف على ابرز الحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "أولاد آدم"

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:13 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
انطلقت اليوم الحلقة الخامسة من مسلسل "أولاد آدم" بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن وذلك عبر محطة الـ MTV اللبنانية.

وتخللت أحداث الحلقة اليوم مفاجآت كثيرة، عندما قرر سعد اعطاء أحد أصدقائه السوريين حصيلة أجهزة الهواتف التي سرقها و اعدها للاستعمال حتى يبيعها في سوريا كما يرسل مبلغا ماليا الى والده في سوريا مع صديقه ذاته قبل ان يذهب لبيت مايا لاعطائها الحقائب لبيعها.

ويذهب لمايا ولكن هناك تنشب بينهما مشاجرة كبيرة بعدما اتهمته بسرقة الأموال من حقيبتها ويبرهن لها أنه مظلوم وبعدها تقرر تفتيشه وبالفعل تعلم بعدها أنه مظلوم ويفر مسرعا من المنزل وهو غاضب من اهانتها له وتحاول الاتصال به للاعتذار ولكنه لايرد.

ومازال غسان يسلك طرقه الغير مشروعه وعلاقاته المشبوهه مع الفتيات ويراقب زميتله حلا التي تعمل في القناة و يسرق صورا لها و هي عارية ولكن أثناء خروجه من المنزل يتعرف على فتاة في السادسة عشر من عمرها ويعجب بها.

وعندما يتوجه لمنزله تخبره زوجته ديمة عن محاولتها للمرة الاخيرة للانجاب عن طريق أطفال الأنابيب.

يذكر أن مسلسل "أولاد أدم" من تأليف رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، بطولة الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن والممثل السوري مكسيم خليل، الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، والممثل السوري قيس الشيخ نجيب.

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ أقل من ساعتين

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تكليفات جديدة من السيسي لصالح الأطباء

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حقيقة وقف برنامج 'رامز مجنون رسمي'

منذ حوالي 12 ساعة

مبابي يتخذ قرار مفاجئ بشأن الانضمام إلى ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

ظهرت النتائج.. وزير التعليم العالي يزف خبرًا سارًا عن أبحاث علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. شبورة ورياح مثيرة للأتربة

منذ ساعة و 7 دقيقة

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الإسماعيلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يمنح فرصة أخيرة لـ صالح جمعة بهذا الإجراء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:01 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

10:31 م

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

10:23 م

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

11:44 م

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

05:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة