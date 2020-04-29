رفع الحظر تدريجياً في مايو.. أوروبا تبدأ خطوات التأقلم مع كورونا

رغم التضرر الشديد الذي عانت منه أوروبا بسبب فيروس كورونا، وحصاد آلاف الأرواح إلا أنه في الأيام الماضية وبعد التزام المواطنين بإجراءات العزل، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة قررت عدة دول أوروبية تخفيف إجراءات الحظر والتأقلم بشكل تدريجي مع فيروس كورونا، وعودة الحياة الطبيعية بصورة تدريجية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.





وتستعرض بوابة الفجر عددا من الدول الأوربية التي قامت بتخفيف إجراءات الحظر فيما يلي:





- فرنسا:

استعدادا لرفع الحظر وعودة الحياة تدريجيا والتأقلم مع فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، أعلن رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب عودة فتح المدارس بشكل تدريجي، من يوم 11 مايو لرياض الأطفال والابتدائي ويوم 18 مايو لطلاب المدارس الإعدادية، وذلك على أساس طوعي، كما يتم إلزام الطلاب في المدارس الإعدادية بارتداء قناع الوقاية.





وأضاف رئيس وزراء فرنسا، أن الأقسام التي سيتم فتحها، هي التي لم تتأثر بشكل كبير بفيروس كورونا كوفيد 19، أما المدارس الثانوية سيتم اتخاذ القرار بشأنها في نهاية شهر مايو.





وحسب ما أوضح فيليب، فإنه سيتم إجراء 700 ألف اختبار أسبوعيًا، لمن يعانون من أعراض فيروس كورونا المستجد، وذلك بدءًا من يوم 11 مايو، حيث سيبدأ من هذا اليوم التخفيف التدريجي للحظر ويكون من المقترح أن يتم عزل الحالات المصابة بالفيروس.





وحسب ما ذكره رئيس الوزراء الفرنسي، فإن إجراءات تخفيف الحجر الصحي تشمل حرية الاختيار للشخص المصاب بفيروس كورونا بعزله أو حجره في منزله لمدة 14 يومًا، أو يقوم بعزل نفسه في مكان متاح له مثل الفنادق التي خصصتها الدولة لهذا.





وتابع فيليب أن إجراءات تخفيف الحظر تشمل فتح المتاجر ما عدا المطاعم والمقاهي، وذلك بداية من 11 مايو مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لكن ستظل المسارح ودور السينما والمتاحف الكبيرة مغلقة، وسيتم فتح أسواق بيع المواد الغذائية وأيضًا عودة فتح المكتبات والمتاحف الصغيرة، أما الحانات والمطاعم سيتم أخذ قرارًا بشأنها في نهاية شهر مايو.





وسيكون من ضمن الإجراءات الوقائية في وسائل النقل والمواصلات في فرنسا إلزام المواطنين في فرنسا بارتداء الكمامة كما صرح فيليب.





- إسبانيا:

وعن إجراءات تخفيف الحظر تدريجيًا في إسبانيا بعد تضررها الكبير من فيروس كورونا كوفيد 19 أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدور سانشيز، رفع الحظر بشكل تدريجي خلال 4 مراحل، وكل مرحلة تستمر لأسبوعين، لافتًا إلى أن الـ4 مراحل تكتمل في نهاية شهر يونيو، موضحًا أنه خلال هذه المراحل ستفتح الكثير والكثير من المطاعم والمتاجر والكنائس، ثم بعد ذلك عودة صالات الألعاب الرياضية وصالات السينما، والمسارح والفنادق ولكن بدخول 30 % من العدد المعتاد للعملاء، وهذه النسبة ترتفع بشكل تدريجي حتى تصبح 50 %.





- النرويج:

ويتمثل تخفيف إجراءات الحظر في النرويج بفتح المدراس يوم الاثنين المقبل، كما تم فتح الحضانات منذ أسبوع، ولكن بشرط أن تضم الصفوف 15 طالبًا فقط.





- سويسرا:

وكانت بداية إجراءات تخفيف الحظر في سويسرا وعودة الحياة الطبيعية عودة فتح صالونات التجميل والحلاقة ومصففي الشعر وفتح الحدائق والمشاتل.





- ألمانيا والنمسا:

وشملت إجراءات تخفيف الحظر في ألمانيا والنمسا عودة فتح قسم كبير من الشركات ولكن مع الالتزام بوضع كمامات وقواعد التباعد الاجتماعي.





- إيطاليا:

كانت من إجراءات تخفيف الحظر في إيطاليا أنه تم السماح للمواطنين الإيطاليين بزيارة أقاربهم ولكن بالالتزام بارتداء الكمامات.



