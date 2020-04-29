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لهذا السبب.. دلال تتشاجر مع زوجها خالد في "القمر أخر الدنيا"

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:13 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
بدأ منذ قليل مسلسل "القمر أخر الدنيا"، وتتشاجر الفنانة بشرى مع زوجها الفنان هشام إسماعيل وشقيقه شوقي بسبب الديكورات التي قام بوضعها في شقتها.

وتقول دلال التي تجسد شخصيتها الفنانة بشرى أنها لا تتنازل عن تغيير هذه الديكورات لأن هذا المنزل هو حلمها بعد زواجها في البداية بدون منزل، وتسخر منها حماتها الفنانة ليلى عز العرب ثم تنزعج الفنانة بشرى وتتحجج أن أولادها ينادوها.

ثم يقول الفنان هشام إسماعيل لوالدته الفنانة ليلى عز العرب أن تعذرها لأنها تمر بظروف صعبة بسبب فقدان والدتها ثم يدرك أنه أفصح عن فقدان الحاجة كريمة أمام والدته وأخيه دون القصد ويقوم سريعا.

ثم تستعد الفنانة بشرى للخروج وتعطي خبر لحماتها الفنانة ليلى عز العرب ثم تستفزها حماتها أن تطمئنها عن والدتها في حين ايجادها وتدرك دلال أن زوجها خالد أخبر والدته بفقدان والدتها وتتصل به تتشاجر معه ليخبرها أنه فعل هذا لكي يعذروها على تصرفتها معهم.

وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.


وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، سمير بدير، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.

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