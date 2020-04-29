شاهد.. لحظة سقوط دينا على الأرض وفقدانها الوعى بسبب فيفي عبده (فيديو)

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أطلت الراقصة دينا على قناة Mbc، الساعة 9 مساء في برنامج "خلى بالك من فيفي" مع النجمة فيفي عبده، والبرنامج عبارة عن كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.وقامت فيفي عبده ببعض المقالب في دينا، منها أنها جعلت خادمتها تدعي أنها مصابة بالصرع، وانفجار في الفيلا، الذي كان من المقرر تصوير الحلقة فيها، كما أيضًا ظهر الطباخ الخاص بها وهو مشتعل بالنيران، الأمر الذي أصيب دينا يالفزع وفقدت الوعى وسقطت على الأرض.يذكر أن البرنامج عبر حلقاته يقدم نُخبة من أبرز النجوم منهم أحمد رزق، وسمية الخشاب، زينة، وحسن الرداد، وماجد المصري، أحمد بدير، ورجاء الجداوي، وريهام عبد الغفور، وسلوي خطاب، وروجينا، وويزو، وآخرين.