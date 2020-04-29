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الأهلي ينهي إتفاق التجديد مع الشناوي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:58 ص
محمد الشناوي
محمد الشناوي
علي خلاف


أنهى مسئولوا النادي الأهلي ملف التجديد مع محمد الشناوي حارس الأحمر ومنتخب مصر، بعد مفاوضات استمرت في الفترة الأخيرة، لتمديد العقد.

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وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف مايو المقبل، تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

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وتحدثت تقارير صحفية مساء اليوم الثلاثاء عن إنتهاء مفاوضات مسئولي النادي الأهلي والحارس الدولي محمد الشناوي بموافقة الأخير على تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

وتابعت التقارير أن محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر وافق رسميا على تمديد عقده، مقابل زيادة قيمة عقده، من أجل قطع الطريق على الأندية الخارجية للتعاقد مع الدولي في الميركاتو الصيفي.

واتفق مسئولوا لجنة التخطيط بالنادي الأهلى مع محمد الشناوى على وضعه ضمن عناصر الفئة الأولى بالفريق، فى ظل تألقه مع المارد الأحمر ومنتخب مصر وكونه الحارس الأول في الدوري المصري.

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