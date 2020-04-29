الأهلي ينهي إتفاق التجديد مع الشناوي









أنهى مسئولوا النادي الأهلي ملف التجديد مع محمد الشناوي حارس الأحمر ومنتخب مصر، بعد مفاوضات استمرت في الفترة الأخيرة، لتمديد العقد.





الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف مايو المقبل، تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.





الأهلي يجدد لحارس منتخب مصر





وتحدثت تقارير صحفية مساء اليوم الثلاثاء عن إنتهاء مفاوضات مسئولي النادي الأهلي والحارس الدولي محمد الشناوي بموافقة الأخير على تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء.





وتابعت التقارير أن محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر وافق رسميا على تمديد عقده، مقابل زيادة قيمة عقده، من أجل قطع الطريق على الأندية الخارجية للتعاقد مع الدولي في الميركاتو الصيفي.



