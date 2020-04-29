فنان ألماني يغني لنجوى كرم.. تعرف على التفاصيل

















تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للنجم الإلمان Edin Hasanovic وهو يكشف عن أنه يستطيع الغناء باللغة العربية وتحديداً أغنية الفنانة اللبنانية نجوى كرم "دني يا دنا" وذلك من خلال مقابلته مع القناة الألمانية الأولى.وتفاجأت المذيعة الألمانية بقدرة النجم إيدين هسانوفيك على الغناء بالغة العربية وبلغة غير لغته، ولأول مرة في تاريخه الفني، كما تداول رواد التواصل من محبي شمس الأغنية الفيديو عبر صفحاتهم.من جانب آخر، نشر موقع عالمي بطوكيو صورة لنجوى كرم من البوم هيدا حكي ضمن قائمة أشهر النجوم بالعالم.الجدير ذكره أن أغنية "دني يا دنا" من كلمات نجوى كرم وألحان جورج مارديروسيان وتوزيع وتسجيل طوني سابا. وصورت الأغنية في أكثر من منطقة لبنانية تحت إدارة المخرج سعيد الماروق وحققت انتشارا واسعا.