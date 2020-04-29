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نيللي كريم تتحالف في تشكيل عصابي مع آسر ياسين.. ملخص الحلقة الخامسة من "بـ 100 وش"

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:52 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال

تبدأ الحلقة الخامسة من مسلسل "بـ100 وش" بمحاولة "سكر" نيللي كريم، إقناع "عمر" آسر ياسين، للإنضمام إليها في التشكيل العصابي الخاص بها في عمليات النصب.

ووتنازل "سكر" عن المبلغ وتعطي "عمر" السيارة الخاصة به واللاب توب في مقابل أن يتعاون معها في عمليات النصب.

وتحاول "سكر" في اقناعه ولكن "عمر" يرفض بشدة خوفًا من كونها تنوي الإيقاع به والإنتقام منه، وتجلس معه مرة آخرى وبعد محاولات كثيرة يقتنع.

ويوافق "عمر" على طلب "سكر" ويذهب إلى منطقة بولاق التي تسكن فيها، حتى يفكروا في العملية الجديدة لكي يستطيعوا سرقة أموال، من الرجل القعيد.

وأوضحت "سكر" السبب الرئيسى فى عرضها هذا على "عمر" احتياجها لوجه جديد فى عملياتها المقبلة.

ويذهب "عمر" إلى صديقته علا رشدي، ويعرض عليها التعاون معها في عملية النصب الجديدة وتوافق على الفور.

وتنتهي الحلقة بذهاب "حمادة" إسلام إبراهيم، لمنزل الرجل الذي سيقومون بالنصب عليه ويجلس مع "نجلاء" التي تخدم في هذا المنزل وينجح بمساعدة احد افراد العصابة في الحصول على بطاقة الرجل.

مسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، علا رشدي، مصطفى درويش، سلوى محمد علي، حنان يوسف، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، ومن إخراج كاملة أبو ذكري‏‎.‎


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