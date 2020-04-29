خاص - أروى لـ "الفجر الفني": شاركت في "رامز مجنون رسمي" لأني أحب شخصيته.. ومحدش من الفنانين زعل مني (فيديو)





"الفجر الفني"

أعربت الفنانة والإعلامية أروى، عن سعادتها بالمشاركة في تقديم برنامج "رامز مجنون رسمي" للنجم رامز جلال والذي يعرض عبر فضائية MBC مصر.وقالت أروى في تصريح خاص لـإن الذي جذبها للمشاركة في البرنامج هو أنها تحب شخصية رامز جلال جدًا وأن البرنامج يعد واحدًا من أهم البرامج بالعالم العربي.وأضافت أنها بسبب كل هذه الأشياء أرادت أن تكون جزءًا من هذا النجاح الذي يحققه البرنامج في كافة أرجاء الوطن العربي.وتابعت أروى أن الفنانين بعد انتهاء المقلب لم يغضبوا منها قائلة: محدش من الفنانين زعل مني وبعد ما بيخلصوا المقلب بنلعب كلنا ومفيش أي زعل وكله تمام.وتدور أحداث البرنامج حول استضافة أحد النجوم وإقناعه بأنه سيطل من خلال حلقة يجيب من خلالها على بعض الأسئلة الجريئة وهو مربوط في أحد الكراسي، واثناء الإجابة على سؤال عن رأيه في رامز جلال يتفاجأ الضيف بخروج رامز جلال من صندوق مغلف ليبدأ في معاقبتهم من خلال دوران كرسي الاعتراف في الأستوديو بأكمله ثم مرحلة الصعق بالكهرباء ومرحلة العقرب والثعبانيذكر أن برنامج "رامز مجنون رسمي" يقدمه الفنانة رامز جلال، ويذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء طوال أيام شهر رمضان الكريم.