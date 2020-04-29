عاجل.. سمير صبري يقدم بلاغا للنائب العام ضد مؤلف مسلسل "2 في الصندوق"





تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ للنائب العام ضد مؤلف مسلسل "2 في الصندوق" بتهمة الإساءة والتطاول على عمال النظافة.وقال سمير صبري، في البلاغ المقدم ضد مسلسل "2 في الصندوق" إن المسلسل يعتمد على الإساءة والإهانة لعمال النظافة، ولا يراعى القيم والأخلاق والأداب العامة، في بعض الألفاظ الخارجة مثل "يا زبال وريحتك وحشة، ده زبالة مينفعش يدخل مكان زي ده".وتدور أحداث مسلسل اتنين في الصندوق حول شابين يعملان في مهنة جمع القمامة إلا أن لكل منهما أحلام خاصة يريد أن يحققها بعيدًا عن مهنة والدهما في مجال جمع القمامة، ويواجه كل منهما مشاكل وعقبات أثناء محاولة تحقيق حلمهما، حيث يريد الأول أن يصبح مطرب والأخر يرغب في أن يكون ممثل مشهور، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي.ويتم عرض مسلسل اتنين في الصندوق يوميا خلال أيام شهر رمضان في تمام الساعة 9.30 مساءا، على قناة mbc مصر، كما يعاد على قناة mbc مصر2.