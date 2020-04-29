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براميدز يرفض محاولات الزمالك للتعاقد مع نجمه

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:47 ص
بيراميدز
بيراميدز
ريهام عبدالمحسن

ذكرت تقارير صحفية محلية أن إدارة براميدز رفضت جميع محاولات الزمالك من أجل التعاقد مع نبيل عماد دونجا نجم خط وسط الفريق في الموسم المقبل. 
وأكدت التقارير الصحفية المحلية أن الزمالك حاول عرض بعض الصفقات التبادلية على إدارة براميدز من أجل الحصول على خدمات نبيل عماد دونجا لكن إدارة براميدز تمسكت بالحصول على مقابل مادي بدون الدخول قي صفقات تبادلية ضمن الصفقة.
وكشفت التقارير الصحفية أن دونجا يعتبر من العناصر المهمة والأساسية في صفوف براميدز وأن الزمالك يضعه ضمن حساباته من أجل التعاقد معه في الموسم المقبل وذلك تحسبا لرحيل طارق حامد أو فرجاني ساسي في حالة وصول عرض قوي لنجمي الفريق.

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