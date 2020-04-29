خاص - بيومي فؤاد لـ"الفجر الفني": ردود الأفعال على دوري في "رجالة البيت" فرحتني.. ومبسوط إني برسم الابتسامة على شفايف الجمهور

ـ"الفجر الفني"

وأضاف قائلًا: "أنا فرحان جدًا إن الناس بتضحك وبتبتسم لما بتتفرج على المسلسل، لأن ده أهم حاجة عندي، أكون سبب في ابتسامة الناس وفرحتهم".



وأشار إلى أن كواليس العمل كانت ممتعة كثيرًا، لافتًا إلى أنه استمتع جدًا بها، مع فريق العمل.



يجسد الفنان بيومي فؤاد في مسلسل "رجالة البيت" والد أحمد فهمي، مسلسل "رجالة البيت" بطولته هو أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.



ويعرض المسلسل على قناة "سي بي سي" الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى "سي بي سي دراما" الساعة 12 منتصف الليل، على قناة أون في تمام الساعة 7:45 مساءًا.

















كشف الفنان بيومي فؤاد، عن سعادته الكبيرة بنجاح مسلسل "رجالة البيت" حتى الآن، و عن ردود أفعال الجمهور على المسلسل وشخصيته التي يجسدها في المسلسل.وفي تصريح خاص لقال: "الحمد لله ردود الأفعال هايلة على الشغل والناس كلها مبسوطة جدًا".