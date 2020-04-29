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صراع إنجليزي شرس على نجم برشلونة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:49 ص
برشلونة
برشلونة
ريهام عبدالمحسن

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن وجود صراع شرس بين أندية الدوري الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني والمعار إلى بايرن ميونخ الألماني.
وأكدت وسائل الإعلام الإسبانية أن ناديي نيوكاسل وإيفرتون الإنجليزيين انضما لقائمة الأندية المتنافسة على التعاقد مع كوتينيو المعار من صفوف برشلونة إلى بايرن ميونخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت وسائل الإعلام الإسبانية إلى أن كوتينيو أصبح هدفًا للعديد من الأندية الإنجليزية بعد أن تأكد قرار رحيله عن برشلونة وعدم حاجة ليفربول لخدماته حتى يعود للحمر مما جعله على رأس المطلوبين فى قائمة عدة أندية في الدوري الإنجليزي على رأسهم تشيلسي وتوتنهام ونيوكاسل وإيفرتون خصوصًا مع اقتراب وجود مالكين جديدين للفريقين الأخيرين ما يعنى طموحات جديدة ودعم مالي أكبر.

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