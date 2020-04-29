صراع إنجليزي شرس على نجم برشلونة





كشفت وسائل إعلام إسبانية عن وجود صراع شرس بين أندية الدوري الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني والمعار إلى بايرن ميونخ الألماني.

وأكدت وسائل الإعلام الإسبانية أن ناديي نيوكاسل وإيفرتون الإنجليزيين انضما لقائمة الأندية المتنافسة على التعاقد مع كوتينيو المعار من صفوف برشلونة إلى بايرن ميونخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.