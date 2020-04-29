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حلا شيحة تتألق فى جلسة تصوير تتر مسلسل "خيانة عهد" (صور)

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:48 ص
حلا شيحة
حلا شيحة
تصدرت حالة شيحة محرك بحث "جوجل" اليوم في مصر، حيث تألقت في الفنانة في أحد جلسة تصوير لها من تتر مسلسل "خيانة عهد"، ونشرت حالة شيحة جلسلة التصوير الجديدة على حسابها الرسمي في موقع "انستجرام"، معاقة على الصور قائلة: "تصوير تتر مسلسلنا #خيانة _عهد.. يارب تكون حلقة النهاردة عجبتكم".

أحداث مسلسل "خيانة عهد" والقنوات الناقلة

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "خيانة عهد" الذي يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف، انقلاب في حياة يسرا، وذلك بعد اكتشاف إدمان ابنها هشام للمخدرات، حيث عاتبته خالته حلا شيحة ووصفته بأنه "عيل" لأنه يجرب شيئًا قد يقضي علي حياته، بينما خاله خالد سرحان قد أفشي الخبر لدى أسرته وهو ما رفضته يسرا لأنها لم تكن تريد إفشاء الخبر.

وذهبت يسرا خلال الأحداث إلى جومانا مراد صديقه ابنها وعرفت منها أنه مدمن من أربعة أشهر ما جعلها تحاول إدخاله مصحة علاج المدمنين، إلا أنه رفض وانهار أمامها لتعلق له خالته المحاليل وتتركه يستريح في المنزل.

لكنها عادت وقامت بحقنه بمادة مجهولة قامت بتسخينها علي معلقة، وشهدت الأحداث قصة وفاة زوج عهد حيث مات بعد إطلاق النار عليه من قبل لصوص.

مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة .

حلا شيحة تلتزم بالإجراءات الوقائية في مسلسل "خيانة عهد"

وأوضحت حلا شيحة، أن دورها فى المسلسل هو دور جديد عليها وهذا التغيير سوف يشاهده الجمهور خلال أحداث المسلسل، مشيرة إلى أنها خلال فترة التصوير فى أجواء الحظر تلتزم بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة وغيرها.

وتابعت حلا شيحة، خلال مداخلة هاتفية فى أحد البرامج أنها محظوظة لانها قامت بالتمثيل أمام عدد كبير من الفنانين الكبار أمثال الزعيم عادل أمام والفنان الراحل نور الشريف، والفنان الكبير حسين فهمى، والعمل مع هؤلاء الفنانين يعتبر خبرة كبيرة لها لأنهم تاريخ.
حلا شيحة تتألق فى جلسة تصوير تتر مسلسل "خيانة عهد" (صور)
حلا شيحة تتألق فى جلسة تصوير تتر مسلسل "خيانة عهد" (صور)
حلا شيحة تتألق فى جلسة تصوير تتر مسلسل "خيانة عهد" (صور)
حلا شيحة تتألق فى جلسة تصوير تتر مسلسل "خيانة عهد" (صور)
حلا شيحة تتألق فى جلسة تصوير تتر مسلسل "خيانة عهد" (صور)
حلا شيحة تتألق فى جلسة تصوير تتر مسلسل "خيانة عهد" (صور)

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