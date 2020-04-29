مجدي عبدالغني لمروان:" ارحل عن الأهلي "

يقترب مروان محسن من تجديد تعاقده مع النادي الأهلي، بعدما شارف عقده من الانتهاء نهاية الموسم الحالي المتوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وأشار مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين وعضو اتحاد الكرة السابق، إلى أن مغادرة القلعة الحمراء هي الحل الأمثل لمروان محسن، حيث قال في تصريحات تلفزيونية: "إنه من الأفضل له أن يغير عتبة الأهلي".









وتابع، "مروان يصاب كثيرا مع الأهلي ولا يشارك بصفة أساسية و لا يسجل كثيرا، فهو غير مناسب مع النادي الأهلي".





وواصل، "هناك لاعب قد يذهب ناد وينطلق، رغم أنه كان غير متألق في فريقه السابق، والعكس أحيانا نجد لاعبا متألقا في ناد، ثم ينتقل إلى فريق آخر ويظهر بشكل غير جيد".





مروان محسن خاض مع النادي الأهلي في 10 مباريات في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، سجل خلالهما 3 أهداف وصنع هدفين.



