Advertisements

مجدي عبدالغني لمروان:" ارحل عن الأهلي "

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:21 ص
مروان محسن
مروان محسن
أمل الحلفاوي
يقترب مروان محسن من تجديد تعاقده مع النادي الأهلي، بعدما شارف عقده من الانتهاء نهاية الموسم الحالي المتوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأشار مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين وعضو اتحاد الكرة السابق، إلى أن مغادرة القلعة الحمراء هي الحل الأمثل لمروان محسن، حيث قال في تصريحات تلفزيونية: "إنه من الأفضل له أن يغير عتبة الأهلي".


وتابع، "مروان يصاب كثيرا مع الأهلي ولا يشارك بصفة أساسية و لا يسجل كثيرا، فهو غير مناسب مع النادي الأهلي".

وواصل، "هناك لاعب قد يذهب ناد وينطلق، رغم أنه كان غير متألق في فريقه السابق، والعكس أحيانا نجد لاعبا متألقا في ناد، ثم ينتقل إلى فريق آخر ويظهر بشكل غير جيد".

مروان محسن خاض مع النادي الأهلي في 10 مباريات في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، سجل خلالهما 3 أهداف وصنع هدفين.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة، أعلن مؤخرا، تمديد إيقاف الدوري الممتاز حتى منتصف مايو المقبل، خوفا من تفشي فيروس كورونا، في الملاعب.

أخبار تهمك

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ حوالي 16 ساعة

الإسماعيلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تكليفات جديدة من السيسي لصالح الأطباء

منذ حوالي 10 ساعات

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

منذ حوالي 13 ساعة

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حقيقة وقف برنامج 'رامز مجنون رسمي'

منذ حوالي 13 ساعة

ظهرت النتائج.. وزير التعليم العالي يزف خبرًا سارًا عن أبحاث علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تجاوز إصابات كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية الـ مليون

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يمنح فرصة أخيرة لـ صالح جمعة بهذا الإجراء

منذ حوالي 6 ساعات

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مبابي يتخذ قرار مفاجئ بشأن الانضمام إلى ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:01 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

10:31 م

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

03:08 ص

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

10:23 م

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

11:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة