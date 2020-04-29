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جيرو يصدم إنتر ميلان ويجدد تعاقده مع تشيلسي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:21 ص
جيرو
جيرو
محمد الدمتناوي


صدم أولفييه جيرو لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، مسؤولي إنتر ميلان بعد قرار تجديد تعاقده رفقه البلوز خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "تيليجراف" البريطانية، فإن جيرو اتفق مع إنتر ميلان على الانتقال لصفوف الفريق لمده 3 مواسم.

وتابعت الصحيفة، أن كلا الطرفين اتفق على دفع ما يزيد عن 70 ألف جنيه استرليني أسبوعيا للمهاجم الفرنسي.

ولكن تفاجأ مسؤولي إنتر ميلان بتحديد تعاقد جيرو مع تشيلسي، حيث لم يكن يعلم إدارة إنتر أن في عقد المهاجم الفرنسي بند يتيح للبلوز، زيادة مدة العقد لمدة موسم آخر.

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