جيرو يصدم إنتر ميلان ويجدد تعاقده مع تشيلسي









صدم أولفييه جيرو لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، مسؤولي إنتر ميلان بعد قرار تجديد تعاقده رفقه البلوز خلال الفترة المقبلة.





وبحسب صحيفة "تيليجراف" البريطانية، فإن جيرو اتفق مع إنتر ميلان على الانتقال لصفوف الفريق لمده 3 مواسم.





وتابعت الصحيفة، أن كلا الطرفين اتفق على دفع ما يزيد عن 70 ألف جنيه استرليني أسبوعيا للمهاجم الفرنسي.



