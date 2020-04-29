نهال نور لـ"الفجر الفني": سعيدة بعودتي مع ياسر سامي بعد كليب "تررم".. ومشاركتي في "النهاية" فرصة يصعب تفويتها





"الفجر الفني"

في البداية، ماذا عن تجربتك في مسلسل النهاية؟



كيف جاء ترشيحك لهذا العمل؟



كيف كانت كواليس العمل مع الفنان يوسف الشريف؟



هل انتهيتي من تصوير مشاهدك الخاصة بالمسلسل؟



مع من من الفنانيين تتمني العمل معهم؟



من مثلك الأعلى في مجال التمثيل؟







ما طموحك في مجال التمثيل؟

أتمنى تقديم فن يعجب الناس، وأستمر في التجديد من نفسي في الأدوار والشخصيات مثل الأستاذ يوسف الشريف.



ما شعورك بردود أفعال الجمهور حول شخصيتك؟

تفاجئت كثيرًا، لأنني لم أتخيل هذه الردود من أول حلقتين فقط، الجمهور أحب شخصية ريناد من قبل بدء حكايتها وهذا شئ أسعدني جدًا، لأنه ليس بالسهولة أن الناس تعجب وترتبط بشخصية بهذه السرعة.



ما الشخصية التي تتمني تقديمها؟

لا أفكر في شخصية معينة، ولكن أحب تقديم كل ما هو جديد.



هل هناك أعمال جديدة تستعدي لطرحها خلال الفترة المقبلة؟

ان شاء الله، ولكن ليس لدي علم حتى الأن بشئ.



أتمنى تقديم فن يعجب الناس، وأستمر في التجديد من نفسي في الأدوار والشخصيات مثل الأستاذ يوسف الشريف.تفاجئت كثيرًا، لأنني لم أتخيل هذه الردود من أول حلقتين فقط، الجمهور أحب شخصية ريناد من قبل بدء حكايتها وهذا شئ أسعدني جدًا، لأنه ليس بالسهولة أن الناس تعجب وترتبط بشخصية بهذه السرعة.لا أفكر في شخصية معينة، ولكن أحب تقديم كل ما هو جديد.ان شاء الله، ولكن ليس لدي علم حتى الأن بشئ.

فنانة موهوبة استطاعت لفت الأنظار بصغرها بجمالها وبراءتها من خلال مشاركتها في كليب "تررم" مع الفنان محمود العسيلي، ثم عادت لتجسد شخصية ريناد في مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف، حيث نجحت في كسب قلوب الجمهور وباتت حديث السوشيال ميديا ببراعتها في تأدية الدور.وأجرىحوارًا خاصًا مع الفنانة الشابة نهال نور للتحدث معها عن تجربتها في مسلسل "النهاية"، وكواليس العمل مع الفنان يوسف الشريف.والى نص الحوار...تجربتي في مسلسل النهاية جميلة جدا والدور جذبني ويجذب أي حد ومسلسل مثل هذا كل الناس تتمنى المشاركة فيه وأول ما علمت بترشيحي سعدت كثيرا أنني سأعود للعمل مرة ثانية مع المخرج ياسر سامي والنجم يوسف الشريف وأنا محبة لأعماله جدا وأتابعه دائما من أيام المواطن إكس، لذلك هو بالنسبة لي فرصة لا تعوض خصوصا أن الأب الروحي ليا المخرج ياسر سامي هو الذي أعطاني هذه الفرصة.تم ترشيحي من المخرج الرائع ياسر سامي والأب الروحي بالنسبة لي، وهذه ليست المرة الأولى للعمل معه، عملت معه من قبل وأنا صغيرة في كليب تررم مع محمود العسيلي.الفنان يوسف الشريف شخص جميل ومحترم أوي وخلوق جدًا، ودائما هادئ ولا يوتر من أمامه ويعطي طاقة إيجابية للشخص الذي يعمل أمامه.لا لم أنتهي من تصوير مشاهدي، ومازلنا نعمل في رمضان.في المقدمة الزعيم عادل إمام، وشريهان، وكريم عبد العزيز، أحمد حلمي، محمد إمام، منى زكي، أمير كرارة، ياسمين عبد العزيز، شريف منير، أحمد السقا، محمد هنيدي، هاني سلامة، ياسر جلال، بصراحة أنا أحب ناس كثير جدا وأتابع أفلامهم من صغري وهؤلاء المفضلين بالنسبة لي، وبالطبع لدي الكثير لكن لا أريد أن أنسى أحد.سعاد حسني، مثلي الأعلى في مجال التمثيل، خصوصًا أن جداتي وأهلي وأصدقائي شبهوني بها.