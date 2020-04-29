Advertisements
نهال نور لـ"الفجر الفني": سعيدة بعودتي مع ياسر سامي بعد كليب "تررم".. ومشاركتي في "النهاية" فرصة يصعب تفويتها
الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:59 ص
حوار/ روان هيثم
فنانة موهوبة استطاعت لفت الأنظار بصغرها بجمالها وبراءتها من خلال مشاركتها في كليب "تررم" مع الفنان محمود العسيلي، ثم عادت لتجسد شخصية ريناد في مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف، حيث نجحت في كسب قلوب الجمهور وباتت حديث السوشيال ميديا ببراعتها في تأدية الدور.
وأجرى "الفجر الفني" حوارًا خاصًا مع الفنانة الشابة نهال نور للتحدث معها عن تجربتها في مسلسل "النهاية"، وكواليس العمل مع الفنان يوسف الشريف.
والى نص الحوار...
في البداية، ماذا عن تجربتك في مسلسل النهاية؟
تجربتي في مسلسل النهاية جميلة جدا والدور جذبني ويجذب أي حد ومسلسل مثل هذا كل الناس تتمنى المشاركة فيه وأول ما علمت بترشيحي سعدت كثيرا أنني سأعود للعمل مرة ثانية مع المخرج ياسر سامي والنجم يوسف الشريف وأنا محبة لأعماله جدا وأتابعه دائما من أيام المواطن إكس، لذلك هو بالنسبة لي فرصة لا تعوض خصوصا أن الأب الروحي ليا المخرج ياسر سامي هو الذي أعطاني هذه الفرصة.
كيف جاء ترشيحك لهذا العمل؟
تم ترشيحي من المخرج الرائع ياسر سامي والأب الروحي بالنسبة لي، وهذه ليست المرة الأولى للعمل معه، عملت معه من قبل وأنا صغيرة في كليب تررم مع محمود العسيلي.
كيف كانت كواليس العمل مع الفنان يوسف الشريف؟
الفنان يوسف الشريف شخص جميل ومحترم أوي وخلوق جدًا، ودائما هادئ ولا يوتر من أمامه ويعطي طاقة إيجابية للشخص الذي يعمل أمامه.
هل انتهيتي من تصوير مشاهدك الخاصة بالمسلسل؟
لا لم أنتهي من تصوير مشاهدي، ومازلنا نعمل في رمضان.
مع من من الفنانيين تتمني العمل معهم؟
في المقدمة الزعيم عادل إمام، وشريهان، وكريم عبد العزيز، أحمد حلمي، محمد إمام، منى زكي، أمير كرارة، ياسمين عبد العزيز، شريف منير، أحمد السقا، محمد هنيدي، هاني سلامة، ياسر جلال، بصراحة أنا أحب ناس كثير جدا وأتابع أفلامهم من صغري وهؤلاء المفضلين بالنسبة لي، وبالطبع لدي الكثير لكن لا أريد أن أنسى أحد.
من مثلك الأعلى في مجال التمثيل؟
سعاد حسني، مثلي الأعلى في مجال التمثيل، خصوصًا أن جداتي وأهلي وأصدقائي شبهوني بها.
ما طموحك في مجال التمثيل؟
أتمنى تقديم فن يعجب الناس، وأستمر في التجديد من نفسي في الأدوار والشخصيات مثل الأستاذ يوسف الشريف.
ما شعورك بردود أفعال الجمهور حول شخصيتك؟
تفاجئت كثيرًا، لأنني لم أتخيل هذه الردود من أول حلقتين فقط، الجمهور أحب شخصية ريناد من قبل بدء حكايتها وهذا شئ أسعدني جدًا، لأنه ليس بالسهولة أن الناس تعجب وترتبط بشخصية بهذه السرعة.
ما الشخصية التي تتمني تقديمها؟
لا أفكر في شخصية معينة، ولكن أحب تقديم كل ما هو جديد.
هل هناك أعمال جديدة تستعدي لطرحها خلال الفترة المقبلة؟
ان شاء الله، ولكن ليس لدي علم حتى الأن بشئ.