تحركات في كل مكان.. أبرز جهود وزارة الخارجية منذ بداية أزمة كورونا

في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة أية تداعيات لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، قدمت وزارة الخارجية جهودا منذ بداية أزمة فيروس كورونا وحتى اليوم، وتستعرض بوابة الفجر أهم التفاصيل فيما يلي:





- الخارجية تبحث تداعيات كورونا على قضية الهجرة:

ومن خلال تقنية "الفيديو كونفرانس" وفي اجتماع الثلاثاء الذي نظمته مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، ناقش وزير الخارجية سامح شكري عدد من المسؤولين بالمنظمات الدولية والإقليمية حول تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، على قضية الهجرة وآثارها على اللاجئين ومن يطلبوا اللجوء والنازحين.





وأكد "شكري"، أن مصر كانت ومازالت مقصد وعبور للاجئين وطالبي اللجوء لسنوات طويلة ويوجد 5 مليون لاجئ وطالب لجوء في مصر، لافتًا إلى الحكومة المصرية تسعى لعدم تعرض حياة المهاجرين واللاجئين في مصر لأية تداعيات مباشرة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ولم تقم باتخاذ أي إجراء لإعادة المهاجرين إلى بلادهم واستمرت في تقديم الدعم لهم وخدمات الرعاية الصحية.





وأضاف وزير الخارجية، أنه يوجد تعاون الآن مع منظمات الأمم المتحدة بضمان استمرارية الدعم وتقديم كافة الخدمات الأساسية من رعاية صحية للمهاجرين في مصر، ورفع كفاءة النظم الصحية حتى تعم الفائدة على كل من المصريين والمهاجرين.





- توجيه السفارات بحصر أعداد المصريين العالقين بالخارج وترتيب عودتهم:

في شهر مارس الماضي، وفي إطار جهود وزارة الخارجية لإعادة المصريين العالقين في الخارج وتلبية لاستغاثة بعض المواطنين المصريين في الخارج، وكانوا هناك لفترة مؤقتة ولم يستطيعوا العودة قبل قرار تعليق حركة الطيران، وجه وزير الخارجية سامح شكري كافة السفارات والقنصليات المصرية بأن يقوموا بالتواصل على الفور مع المواطنين المصريين بهدف أن يتم حصر فعلي لأعدادهم وحالاتهم ويتم تبليغ الوزارة بهذ،ا بالإضافة إلى تلقيهم الرعاية الكاملة.





وأمر وزير الخارجية السفارات والقنصلية المصرية على وجه السرعة بتقديم صورة كاملة لطريقة وآلية ترتيب عودتهم إلى مصر، وتنفيذ ذلك في وقت محدد طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ، وكذلك مع تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإحكام السيطرة على منافذ الدولة.





- خطة إعادة كاملة من الخارجية للمصريين العالقين بالخارج:

و في نهاية شهر مارس الماضي واستمرارا لجهود وزارة الخارجية في إعادة المصريين العالقين في الخارج، بدأت خطة الإعادة بالتنسيق مع السفارات والقنصليات بالخارج على عودة المواطنين المصريين من مدينة ووهان في الصين، ووقتها كان الفيروس متفشيًا ومنتشرًا بصورة كبيرة فيها.





- وضع خطة لإعادة المصريين العالقين في مختلف الدول: