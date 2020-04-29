تضم رونالدو ومورينيو .. أكثر 30 شخصية رياضية مكروهة حول العالم









انتشرت في الفترة الأخيرة قائمة أكثر 30 شخصية مكرهة حول العالم من أفراد منظومة كرة القدم، حيث ضمت القائمة البرتغالي كريستيانو رونالدو وجوزيه مورينيو.





اكثر 30 شخصية مكروهة حول العالم





واستعرض موقع "FourFourTwo"، قائمة أكثر 30 شخصية مكروهة حول العالم، حيث ضمت البرتغالى كريستيانو رونالدو ولويس سواريز وجوزيف بلاتر.





السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، تصدر القائمة بسبب تورطه فى سلسلة فضائح ضربت كرة القدم العالمية ،وجاء فى المركز الثانى، المدرب البرتغالى المثير للجدل، جوزيه مورينيو، الذى يبقى مكروها من قبل فئة عريضة من جماهير كرة القدم.



