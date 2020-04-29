Advertisements

تضم رونالدو ومورينيو .. أكثر 30 شخصية رياضية مكروهة حول العالم

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:50 ص
رونالدو ومورينيو
رونالدو ومورينيو
علي خلاف


انتشرت في الفترة الأخيرة قائمة أكثر 30 شخصية مكرهة حول العالم من أفراد منظومة كرة القدم، حيث ضمت القائمة البرتغالي كريستيانو رونالدو وجوزيه مورينيو.

اكثر 30 شخصية مكروهة حول العالم 

واستعرض موقع "FourFourTwo"، قائمة أكثر 30 شخصية مكروهة حول العالم، حيث ضمت البرتغالى كريستيانو رونالدو ولويس سواريز وجوزيف بلاتر.

السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، تصدر القائمة بسبب تورطه فى سلسلة فضائح ضربت كرة القدم العالمية ،وجاء فى المركز الثانى، المدرب البرتغالى المثير للجدل، جوزيه مورينيو، الذى يبقى مكروها من قبل فئة عريضة من جماهير كرة القدم.

وضمت القائمة: "السويسرى جوزيف بلاتر، البرتغالى جوزيه مورينيو، الألمانى هارالد شوماخر، الفرنسى ميشيل بلاتينى، المعلق الرياضى الإنجليزى، ريتشارد كيز، البرتغالى كريستيانو رونالدو، الإيطالى لوتشانو مودجى، السنغالى الحاجى ضيوف، الإنجليزى جون تيرى، الأرجنتينى دييجو مارادونا، الأوروجويانى لويس سواريز".

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة وقف برنامج 'رامز مجنون رسمي'

منذ حوالي 13 ساعة

مبابي يتخذ قرار مفاجئ بشأن الانضمام إلى ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ أقل من ساعتين

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يمنح فرصة أخيرة لـ صالح جمعة بهذا الإجراء

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تكليفات جديدة من السيسي لصالح الأطباء

منذ حوالي 10 ساعات

ظهرت النتائج.. وزير التعليم العالي يزف خبرًا سارًا عن أبحاث علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تجاوز إصابات كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية الـ مليون

منذ حوالي 8 ساعات

الإسماعيلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

منذ حوالي 13 ساعة

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ حوالي 16 ساعة

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:01 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

10:31 م

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

03:08 ص

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

10:23 م

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

11:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة