الزمالك يرفض مشاركة أحداد في دوري أبطال أفريقيا





كشفت تقارير صحفية محلية أن مجلس إدارة الزمالك رفض طلب الرجاء المغربي بمشاركة حميد أحداد المعار من الزمالك في المباراة التي ستقام بين الفريقين في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وأفادت التقارير الصحفية بأن إدارة الزمالك أرسلت فاكس إلى إدارة الرجاء المغربي تخطرها برفض مشاركة أحداد بدون دفع مقابل مالي جرى الاتفاق عليه بين الطرفين.





وأكدت التقارير الصحفية أن الزمالك وضع بندا في عقد إعارة اللاعب مع الرجاء المغربي بدفع مبلغ مالي ووضعه كبند في العقد عندما وقع اللاعب بشكل رسمي للرجاء في مطلع الموسم الحالي.



