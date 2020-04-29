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الزمالك يرفض مشاركة أحداد في دوري أبطال أفريقيا
الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:55 ص
ريهام عبدالمحسن
كشفت تقارير صحفية محلية أن مجلس إدارة الزمالك رفض طلب الرجاء المغربي بمشاركة حميد أحداد المعار من الزمالك في المباراة التي ستقام بين الفريقين في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأفادت التقارير الصحفية بأن إدارة الزمالك أرسلت فاكس إلى إدارة الرجاء المغربي تخطرها برفض مشاركة أحداد بدون دفع مقابل مالي جرى الاتفاق عليه بين الطرفين.
وأكدت التقارير الصحفية أن الزمالك وضع بندا في عقد إعارة اللاعب مع الرجاء المغربي بدفع مبلغ مالي ووضعه كبند في العقد عندما وقع اللاعب بشكل رسمي للرجاء في مطلع الموسم الحالي.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن هذا جاء من أجل مشاركة أحداد في أي مباراة أمامه بينما يرغب الرجاء في مشاركة اللاعب بشكل ودي بدون دفع مقابل مادي وأنه خاطب الزمالك من أجل هذا الأمر.