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19 مليون قرص.. السعودية توجه ضربة قاصمة للمهربين (صور)
الأربعاء 29/أبريل/2020 - 05:18 ص
الفجر السعودي
أعلنت السلطات السعودية، إحباط تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين، بلغت أكثر من 19 مليون قرص.
وكشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، أن هناك منظمة إجرامية وراء الواقعة، أخفت الأقراص في عبوات عشبة "المتة".
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه تم القبض على عناصر المنظمة الإجرامية وعددهم 4، بينهم مواطن سعودي وبنغلاديشي ومقيمان من الجنسية السورية.
في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة السعودية في مؤتمر صحفي الثلاثاء، عن تسجيل 1266 إصابة جديدة في المملكة بفيروس "كورونا"، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 20077 إصابة، منهم 23% من السعوديين و77% من غير السعوديين.
وقال المتحدث باسم "الصحة": إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 253 حالة شفاء ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (2784) حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ 8 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 152 متوفىً.
وعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن 23% من الإصابات الجديدة بكورونا من السعوديين و77% من غير السعوديين.
وقال إن من بين المصابين 118 حالة حرجة تتلقى العلاج في المستشفيات والمراكز الطبية بالعناية المركزة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3،029 مليون إصابة، بينهم أكثر من 209 ألف حالة وفاة، وأكثر من 900 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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