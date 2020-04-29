19 مليون قرص.. السعودية توجه ضربة قاصمة للمهربين (صور)

أعلنت السلطات السعودية، إحباط تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين، بلغت أكثر من 19 مليون قرص.





وكشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، أن هناك منظمة إجرامية وراء الواقعة، أخفت الأقراص في عبوات عشبة "المتة".





وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه تم القبض على عناصر المنظمة الإجرامية وعددهم 4، بينهم مواطن سعودي وبنغلاديشي ومقيمان من الجنسية السورية.