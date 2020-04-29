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حلا الترك تقدم توزيعا جديدا لأغنيتها "ممنوع اللمس "في "سهرانين معاكم بالبيت"

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:14 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
حلت الفنانة حلا الترك، ضيفة عبر برنامج "سهرانين معاكم بالبيت" من تقديم النجمان أحمد فهمي وسيرين عبد النور وذلك عبر فضائية mbc.

وخلال اللقاء عبر البث المباشر قدمت حلا الترك أغنيتها الشهيرة ممنوع اللمس بتوزيع جديد لاقى اعجاب سيرين وفهمي وتفاعلا معه بشكل كبير.

ريبث البرنامج عبر شاشة mbc1 في تمام الساعة 1صباحا بتوقيت السعودية ولبنان والساعة 12 توقيت القاهرة، ومن المقرر أن تحتوي الحلقات علي مفاجآت كثيرة.

وكانت سيرين قد روجت للبرنامج عبر تويتر قائلة: ‏انا وصديقي ‎#احمد_فهمي رح نطل عليكن ابتداءً من بكرا بالشهر الكريم بأجواء حلوة ورح تسمعو غنية كتير ايجابية ومفاجآت والعاب رح تحبوها بالاضافة لمقابلات مع اهم نجوم العالم العربي.

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