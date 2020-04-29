ريال مدريد يقترب من التعاقد مع خليفة مارسيلو









أشارت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد، اقترب من التعاقد مع بديل البرازيلي مارسيلو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





حيث يرغب ريال مدريد في التعاقد مع الشاب بوكايو ساكا، ظهير أيسر فريق أرسنال خلال الفترة المقبلة.





وبحسب موقع "دون بالون" الإسباني، فإن زيدان يريد ضم ساكا لصفوف ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.



