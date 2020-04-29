برشلونة يضحي بأربع لاعبين من أجل ضم حارس أياكس





يرغب فريق برشلونة في التعاقد مع أندريه أونانا، حارس مرمى فريق أياكس أمستردام الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب صحيفة "تيليجراف" الهولندية، فإن برشلونة يخطط لعقد صفقة تبادلية مع أياكس، من أجل الحصول على خدمات أندريه أونانا.



