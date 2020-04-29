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برشلونة يضحي بأربع لاعبين من أجل ضم حارس أياكس
الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:01 ص
محمد الدمتناوي
يرغب فريق برشلونة في التعاقد مع أندريه أونانا، حارس مرمى فريق أياكس أمستردام الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب صحيفة "تيليجراف" الهولندية، فإن برشلونة يخطط لعقد صفقة تبادلية مع أياكس، من أجل الحصول على خدمات أندريه أونانا.
وتابعت الصحيفة، أن إدارة برشلونة تريد إقحام كل من الحارس نيتو، ريكي بويج، كولادو، وألينا، كجزء من صفقة ضم حارس الفريق الهولندي، إلا أن إدارة الفريق الهولندي رافضه رحيل النجم الكاميروني.