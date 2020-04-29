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عمر الشناوي يعترف بحبه لياسمين صبري وترفضه

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:42 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

انطلقت الحلقة الخامسة من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة أون، ذهب عمر الشناوي لياسمين صبري وطلب منها أن يخرجوا لكي يتحدث معها، في موضوع هام.

فوافقت ياسمين "ملك" وقال لها أنه يحبها فردت عليه قائلة:"لن أقبل أن أكون حبيبة لكي تنسى بها حب عمرك، أنت نفسك من قلت لي في البداية أنك كنت تحب فتاة كثيراً وتركتك بسبب عدم إمتلاكك لشغل، فأنت لست تحبني بل أنت لا تنسى الجميل فممتن لي ليس أكثر ولا أقل" وقفت وقالت له أنها سوف تنسى ما حدث وطلبت منه ذلك أيضاً وبأن يتعاملوا كزملاء.

يذكر مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.

كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.


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