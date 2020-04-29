برشلونة يخطط للتخلص من أومتيتي

يخطط نادي برشلونة للتخلص من مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بعد ابتعاد اللاعب عن المشاركة في مباريات الفريق الكتالوني وكثرة إصاباته.





وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن نادي برشلونة يسعي للتخلص من "أومتيتي" الصيف المقبل، بالإضافة للثنائي إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال، اللذان اقترب من مغادرة قلعة الكامب نو في الموسم المقبل.





ويتطلع النادي للتخلص من بعض لاعبيه الكبار، الذي يتقاضون أجورًا عالية، من أجل توفير الأموال للصفقات الجديدة.





وأشارت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة اشترط الحصول على 50 مليون يورو مقابل بيع أومتيتي، ولكن يبدو هذا الشرط صعبًا في الوقت الحالي بسبب الظروف المالية الصعبة التي يمر بها معظم الأندية بسبب توقف النشاط الرياضي.





واوضحت الصحيفة أن برشلونة قد يرحب في تخفيض المقابل المالي لبيع "أومتيتي" لكن يبقي راتب اللاعب المرتفع عقبة أمام بيعه خلال الميركاتو الصيفي، لذلك يدرس النادي إعارته بالموسم المقبل، مع إلزامية الشراء قبل 30 يونيو 2021.





ويحظي المدافع الفرنسي باهتمام عدد من الاندية الأوروبية التي ترغب في التعاقد معه أبرزهم، أرسنال وانتر ميلان ونابولي.



