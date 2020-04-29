نصائح مهمة لتجنب زيادة الوزن في رمضان

يمكنك عزيزتي اتباع تلك النصائح لخسارة وزنك الزائد، أو إذا كان وزنك مثاليا فيمكنك الحفاظ عليه دون زيادة، فقط قومي باتباع تلك النصائح المفيدة.





نصائح مهمة لخسارة الوزن الزائد في رمضان





وقت الإفطار، إبدئي بتناول التمر والحليب أو التمر والمياه، لأن مكونات التمر تعطيكِ السكريات التي يحتاجها جسمِك كما يمدِك بالبروتينات الصحية.





بعد 10 دقائق، تناولي شوربة دجاج خفيفة أو مرقة اللحم،أو شوربات التخسيس الشهيرة والفعالة في انقاص الوزن مثل الشوربة الحارقة للدهون ، أو شوربة خضار دايت ، أو شوربة الرجيم ، ثم تناولي سلطة متنوعة من الخضروات المليئة بالمياه مثل الخس والجرجير والخيار.





تناولي قطعة من صدور الدجاج أو اللحم بحجم كف اليد، ثم تناولي الأرز أو المكرونة بكمية قليلة محددة.

بعد تناولكِ الإفطار بساعة، يمكنك ِتناول الفاكهة أو الزبادي مع الفاكهة، كما يمكنكِ تناول كنافة أو بسبوسة يومين في الأسبوع بمقدار نصف كف اليد.





لا تشربي المنبهات مثل الشاي والقهوة، فهي تُفقِد جسمك المياه الموجودة به، والتي نحتاجها في فترة الصيام.

تناولي العصائر الطازجة الصحية، والتي تحتوي على الفواكه مع الخضراوات مثل البرتقال مع الجزر، أو الرمان مع البنجر، أو الليمون بالنعناع، هذه العصائر الطبيعية مفيدة جدا لتعويض جسمك بالسوائل والأملاح التي يفقدها الجسم.





اهتمي بالسحور فهي أهم وجبة في رمضان، فتناولي فيها الشوفان فهو من النشويات المعقدة التي تزيد إحساسك بالشبع، أيضا تناولي الجبن الأبيض والبيض أو الفول فهي من البروتينات الصحية التي تقوم باشباعك في فترة الصيام.





المكسرات مفيدة في وجبة السحور، فهي تزيد الشعور بالشبع وتعمل على زيادة الحرق في الجسم طول فترة الصيام.



