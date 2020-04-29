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مفاجأة كبرى.. الكشف عن مصير الدوري الإنجليزي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:29 ص
الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
أحمد عصام



شهدت الساعات الماضية بعض التطورات بشأن مستقبل الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "ديلي ميل"، إن رئيس الاتحاد الأوروبي الكسندر سيفيرين تحدث مع جميع الاتحادات الأوروبية في الفترة الأخيرة لمعرفة موقف تلك المسابقات.

وانتشر فيروس كورونا بشكل قوي في بريطانيا خلال الأسابيع الماضية، حيث تعرض 20 الف شخص للإصابة بهذا الفيروس رغم توقف جميع الأنشطة الرياضية.

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن إلغاء الدوري مساء امس، وأيضا تم إلغاء الدوري الهولندي بشكل نهائي.

ومن المقرر أن يعود الدوري الإنجليزي في شهر يونيو القادم في حال استقرار انتشار الفيروس، وستكون المباريات خلف الأبواب المغلقة

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