سارة الشامي تساعد أحمد مجدي في الرجوع لياسمين صبري في "فرصة تانية"













عرضت اليوم الحلقة الخامسة من مسلسل "فرصة تانية" على قناة أون، في تمام الساعة 11:45، عندما ذهب أحمد مجدي "زياد" ل"ياسمين صبري" ملك لعمل مقابلة شخصية في شركتعا ورفضته، كانت تفقد الذاكرة ولم تتذكره، فخرج ورأى سارة الشامي "شرين" صديقة ملك، طلب منها أن يتحدث معها في أمور هامة.وافقت شيرين وذهبوا إلى كافيه وكان يحدثها زياد عن ملك، أنه يريد أن يرجع لها، فكانت شرين توضح لزياد أنها لم تتذكره، أن الطبيب نصحهم بعدم التحدث عليك أمامها، فقال لها زياد أنه موافق على ذلك وراضي بأنها فقدت الذاكرة، قال أيضاً أن هذا في صالحه وسوف يحبها من جديد ويجعلها تحبه، لكن كان يريد مساعدة شرين على ذلك ووافقت، فقالت له كيف، فرد عليها قائلاً بأن تنظمي مقابلة شخصية مرة آخرى بيني وبينها للعمل.يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.