Advertisements

سارة الشامي تساعد أحمد مجدي في الرجوع لياسمين صبري في "فرصة تانية"

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:15 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

عرضت اليوم الحلقة الخامسة من مسلسل "فرصة تانية" على قناة أون، في تمام الساعة 11:45، عندما ذهب أحمد مجدي "زياد" ل"ياسمين صبري" ملك لعمل مقابلة شخصية في شركتعا ورفضته، كانت تفقد الذاكرة ولم تتذكره، فخرج ورأى سارة الشامي "شرين" صديقة ملك، طلب منها أن يتحدث معها في أمور هامة.

وافقت شيرين وذهبوا إلى كافيه وكان يحدثها زياد عن ملك، أنه يريد أن يرجع لها، فكانت شرين توضح لزياد أنها لم تتذكره، أن الطبيب نصحهم بعدم التحدث عليك أمامها، فقال لها زياد أنه موافق على ذلك وراضي بأنها فقدت الذاكرة، قال أيضاً أن هذا في صالحه وسوف يحبها من جديد ويجعلها تحبه، لكن كان يريد مساعدة شرين على ذلك ووافقت، فقالت له كيف، فرد عليها قائلاً بأن تنظمي مقابلة شخصية مرة آخرى بيني وبينها للعمل.

يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.

كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.


أخبار تهمك

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يمنح فرصة أخيرة لـ صالح جمعة بهذا الإجراء

منذ حوالي 9 ساعات

تجاوز إصابات كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية الـ مليون

منذ حوالي 11 ساعة

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ حوالي 5 ساعات

رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

منذ ساعة و 8 دقيقة

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

الإسماعيلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. حقيقة وقف برنامج 'رامز مجنون رسمي'

منذ حوالي 16 ساعة

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ حوالي 19 ساعة

ظهرت النتائج.. وزير التعليم العالي يزف خبرًا سارًا عن أبحاث علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

وزير الأوقاف يكشف حقيقة فتح المساجد.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:01 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

10:31 م

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

10:23 م

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

03:08 ص

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

11:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة