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غادة عادل في حالة صدمة بعد خيانة إياد نصار.. ملخص الحلقة الخامسة من"ليالينا 80"

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:40 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال

تبدأ الحلقة الخامسة من مسلسل "ليالينا 80" بعودة "هشام" إياد نصار، إلى المنزل مسرعًا لكي يلحق زوجته "مريم" غادة عادل، قبل أن ترى ورقة زواجه العرفي، ولكنها لم تخبره وتعاملت على طبيعتها معه.

يجمع "جلال" خالد الصاوي، أغراضه لكي يذهب إلى منزل شقيقه "هشام" ليقيم معه ويتخيل زوجته الراحلة "ناهد" نورهان، ويتحدث معها عن الشبه الذى بينها وبين "رقية" صابرين.

طلب "هشام" إياد نصار، من زوجته "مريم" غادة عادل، أن تهدئ الأمور بينهما بعد البعد والجفا الذى تم بينهما والخلافات المستمرة بينهما.

وفي الجانب الآخر أكد "مجدى" حسني شتا، أن "راضي" ميدو عادل يحتاج إلى "قدم صناعية" حاولت والدة راضى "صابرين" رفض مساعدة أهل الحارة فى توفير طرفًا صناعيًا لابنها إلا أنهم أصروا ورفضوا الرحيل حتى تحصل على المال لتوفير طرفًا لابنها.

اعترف "هشام" لشقيقه "جلال" بزواجه، وبرر ذلك بأنه كان كلما حاول العودة من السفر طلبت منه مطالب جديدة وكان فى حاجة لامرأة فى حياته والمسافة بينه وبين مريم كانت تزداد كل فترة بشكل أكبر والحب يقل.

وطلب "هشام" نصيحة شقيقه "جلال" ماذا يفعل إذا عرفت "مريم" بزواجه من أخرى وخاصةً بأن من ستدفع الثمن هي نجلتهما "جميلة" رنا رئيس.

وبدأ "مدحت" محمد الشقنقيري، مدير "مريم" غادة عادل، والذى ظهر واضحًا أنه يحبها، يشجعها على طلب الطلاق من "هشام" بعدما أخبرته باكتشافها أنه تزوج عليها.

وأخبرها بأنها هذه الفرصة لن تعوض بسبب عدم رغبتها في الإستمرار مع زوجها "هشام" منذ فترة طويلة.

وتنتهي الحلقة بوجود "هشام" مع زوجته "مريم" في المستشفى في غرفة ابنتهم "جميلة" في وجود الطبيب المعالج بعدما أزال الطبيب العصابة عن عينيها ليتأكد فقدان بصرها وتدخل في حالة إنهيار بعد عدم رؤيتها اي شيء.

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