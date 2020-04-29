دعاء اليوم السادس من رمضان Ramadan 1441.. الصيغة والأدعية المستحبة في سادس أيام الشهر الكريم





نقدم لكم دعاء اليوم السادس من شهر رمضان 1441، بالإضافة إلى والأدعية المستحبة في سادس أيام الشهر الكريم، والدعاء المستحب قبل الفطار وعند السحور.





دعاء اليوم السادس من رمضان





تكثر أوقات استجابة الدعاء في شهر رمضان الكريم، ومن هذه الادعية، دعوة الفجر، ودعاء قبل الفطار لأن للصائم دعوة لا ترد، لذا نستعرض معكم دعاء سادس يوم في رمضان 1441، إليكم هذه الأعية فيما يلي:





- اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ رَحمَةَ الأَيْتامِ وَ اِطعامَ الطَّعامِ وَاِفْشاءَ وَصُحْبَةَ الكِرامِ بِطَوْلِكَ يا مَلْجَاَ الأمِلينَ.





- اَللّهُمَّ لا تَخْذُلني فيهِ لِتَعَرُّضِ مَعصِيَتِكَ ، وَ لاتَضرِبني بِسِياطِ نَقِمَتِكَ ، وَ زَحْزِحني فيهِ مِن موُجِبات سَخَطِكَ بِمَنِّكَ وَ اَياديكَ يا مُنتَهى رَغْبَةِ الرّاغِبينَ.





- اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ ، وَ اجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ ، وَ اجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ.





دعاء اليوم السادس من رمضان 1441





مضى خمس أيام من شهر رمضان المبارك، ليحل اليوم الأربعاء الموافق 29 أبريل 6 أيام شهر رمضان الكريم، ففعلى المسلمين جميعًا اغنتام هذه الأوقات في العبادة لله والإكثار من الادعية شهر رمضان الفضيل، ومن هذه الأدعية:





- اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك، ولا تضربني بسياط نقمتك، و زحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك و اياديك يا منتهى رغبة الراغبين.





- اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من اوليائك المقربين، برافتك يا ارحم الراحمين.



