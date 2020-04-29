فادي حرب يغني "خليك بالبيت" باللون الخليجي لأول مرة!





الأغنيتان بعنوان (خليك بالبيت)، اختارهما كخطوة لنشر التوعية والاصرار على دعوة الناس للبقاء في منازلهم، فجاءت الخليجية مباشرة والثانية اللبنانية تضمنت لعباً على الوتر الانساني الرومانسي، لتصل الرسالة بشكل غير مباشر.



تعاون فادي في العملين مع الملحن فضل سليمان، والشاعر مازن ضاهر، ووزع الأولى مع دانيال سعد أما الثانية فمع شاهيه كابليان، وسجل العملين في استديوهات Voxbox Studios في بيروت.



اختار الفنان اللبناني فادي حرب، أن يقدم أغنيتين قصيرتين، لا تتعدى الواحدة الدقيقة والنصف، الأولى باللهجة اللبنانية والثانية بالخليجية التي يغنيها لأول مرة.