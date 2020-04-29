هل يستحق طارق حامد أن يكون خليفة عبدربه؟.. الأرقام تجيب

لغة الأرقام دائماً تتحدث، خاصة في عالم كرة القدم ارقامك هي التي تعبر عن مدى تأثيرك مع الفريق، ربما ادائك يكون مبهر ولكن ما يذكره التاريخ هو ما قدمته بلغة الأرقام والاحصائيات.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أيهما أفضل بين طارق حامد وحسني عبدربه بلغة الأرقام





ماذا قدم حسني عبدربه في مسيرته؟





في البداية سنتحدث عن حسني عبدربه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي والمنتخب المصري المعتزل، والذي يلعب في صفوف الدراويش منذ عام 2002.





وخاض حسني عبدربه عدة تجارب خارجية مع أندية اتحاد جدة، والنصر السعودي، وأهلي دبي، ستراسبوج الفرنسي، ولم يلعب في مصر سوى للإسماعيلي فقط.





ولعب حسني طوال مسيرته مع الأندية 300 مباراة، وسجل 78 هدف، وصنع26 هدف، وحصل على 35 كارت أصفر، و كارت أحمر بشكل غير مباشر، وآخر بشكل مباشر.





حسني عبدربه اعتزل كرة القدم في سن الرابعة والثلاثين، العام الماضي بين جدران نادي الإسماعيلي.





أرقام طارق حامد خلال مسيرته حتى الآن





أما طارق حامد صاحب الـ31 عام، الذي انتقل إلى صفوف الزمالك في صيف 2014 قادما من سموحة ومنذ ذلك الحين لم يرتدي أي قميص غير الأبيض، فيما خاض تجربة أخرى في صفوف نادي طلائع الجيش.





وخاض طارق حامد خلال مسيرته حتى الآن 294 مباراة، وسجل 5 أهداف، وصنع 9 آخرين، وحصل على 66 كارت أصفر، و8 كارت أحمر بشكل غير مباشر، حيث أنه لم يحصل على أي طرد بشكل مباشر حتى الآن.





9 ألقاب لطارق حامد مقابل لقبين لحسني عبدربه





توج طارق حامد مع الزمالك بـ9 ألقاب، بواقع لقب دوري مصري ممتاز، و4 كأس مصر، و2 كأس سوبر محلي، وسوبر افريقي، وكونفدرالية إفريقية، ولكنه لم يحقق أي بطولة مع المنتخب الوطني.





أما حسني عبدربه، لم يحصد أي بطولة مع الإسماعيلي، أو أي ناد لعب له، ولكنه حصد مع المنتخب المصري الأول لقبين كأس أمم إفريقيا عامي 2008، والذي حصل أيضا في هذه السنة على لقب أفضل لاعب في البطولة، بالإضافة إلى بطولة عام 2010.





كيف كانت أرقام القيصر حين وصل إلى سن الـ31؟





وإذا أردنا أن نقارن بشكل دقيق، سنعود بالزمن إلى سن الـ31 من عمر حسني عبدربه، وماذا قدم عند وصوله إلى هذا العمر.





القيصر حين وصل إلى سن الـ31 في موسم 2015-2016، خاض 219مباراة، وسجل 61 هدف، وصنع 18 هدف، وحصل على 26 كارت أصفر، وكارت أحمر بشكل غير مباشر، وآخر مباشر.





تأثير طارق حامد وحسني عبدربه في الملعب





ويشار إلى أن حسني عبدربه يمتاز عن غيره بالسرعة والقوة والفدائية والروح القتالية، فضلاً عن مهارة التسديد بدقة من على مسافات بعيدة، والقدرة على التسجيل ببراعة، وشغل أكثر من مركز داخل المستطيل الأخضر، على النقيض طارق حامد الذي يتميز بالقوة الدفاعية أكثر من الهجومية وتسجيل الأهداف.





تصريح قوي من حسني عبدربه



