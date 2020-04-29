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المرشحون للرحيل عن مانشستر سيتي في الصيف القادم

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:54 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
عبد القادر عرابي

ستكون أمام إدارة نادي مانشستر سيتي فرصة ذهبية لدراسة احتياجات الفريق خلال الموسم المقبل، في ظل توقف النشاط الكروي في إنجلترا منذ منتصف مارس الماضي، بسبب كارثة فيروس كورونا المستجد.



العقوبة الأوروبية


وتمثل العقوبة الموقعة من الإتحاد الأوروبي عقبة كبيرة نحو أي تعاقدات قادمة لنادي مانشستر سيتي، بعد أن أقر اليويفا عقوبة استبعاد السيتي لمدة عامين من بطولة دوري أبطال أوروبا بسبب خرقه قواعد اللعب المالي النظيف.


وفي ضوء ذلك، من المتوقع أن تكون تعاقدات الفريق في أضيق الحدود خلال الصيف المقبل، وهو ما قد يجعل قائمة الراحلين عن الفريق لا تضم أسماء عديدة.


المهددين بالرحيل


ونسلط لكم الضوء من خلال التقرير التالي، أبرز الأسماء المرشحة للرحيل عن الفريق في سوق الإنتقالات.



كلاوديو برافو


ينهتي عقد الحارس التشيلي المخضرم كلاوديو برافو في الصيف المقبل، ومن المرجح أن يغادر الفريق في صفقة انتقال حر.


جون ستونز


لا يحظى المدافع الإنجليزي باهتمام المدرب بيب جوارديولا، والذي يفضل اللعب بلاعبي خط وسط بدلاً منه، ولذلك يعد أبرز المرشحين للرحيل خلال الصيف.


جواو كانسيلو


لم يؤدي بالشكل المطلوب منذ انضمامه مطلع الموسم الحالي في صفقة تبادلية مع نادي يوفنتوس، وظل حبيس مقاعد البدلاء، وارتبط بالذهاب لإسبانيا من بوابة برشلونة وفالنسيا.



دافيد سيلفا


قرر أن ينهي مسيرته مع الفريق بعد 10 مواسم متواصلة قضاها مع النادي السماوي، ومن المرجح أن ينضم لنادي إنتر ميامي الأمريكي، كما يريد ميلان الإيطالي التعاقد معه.


ليروي ساني

يعد موقفه غير واضح بشكل كبير، حيث أشرات عدة تقارير لرغبته في الرحيل لبايرن ميونخ، في الوقت الذي ربطت الإدارة بين رحيله والعثور على بديل مناسب، وكان أحد هؤلاء البدلاء هو جناح بايرن ميونخ سيرجي جنابري.



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