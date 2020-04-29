Advertisements

بسبب الحجاب.. فريدة سيف النصر توجه رسالة قوية لعفاف شعيب (فيديو)

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:02 ص
فريدة سيف النصر
فريدة سيف النصر
تصدرت الفنانة الكبيرة فريدة سيف النصر الاكثر بحثًا على محركات الإنترنت اليوم الأربعاء في مصر، حيث حلت فريدة سيف النصر ضيفة في برنامج "شيخ الحارة" على قناة "القاهرة والناس"، والذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، وكشفت فريدة سيف النصر أسرار وكواليس عن حياتها الشخضية، حيث تعرضت لانتقادات كبيرة بسبب خلعها للحجاب.

وأوضحت سيف النصر أن الفنانة عفاف شُعيب من الأكثر الفنانات اللاتي هاجموها بعد خلعها للحجاب، وقالت: "هي طيبة بس متدينة زيادة".

وأشارت "سيف النصر" خلال لقائها مع إيناس الدغيدي، إلى أن الفنانة عفاف شُعيب لن تخلع الحجاب، حيث اشتركا في أعمال فنية كثيرة من بينها مسلسل وجه القمر وكانت ترى أنها شخصية محترمة وملتزمة بطبعها حتى قبل أن ترتدي الحجاب، لافتة إلى أنهما قد تصالحا بعد هجوم الأخيرة عليها.

فريدة سيف النصر توجه رسالة قوية لعفاف شعيب

وقالت فريدة سيف النصر عن واعتراض عفاف شُعيب على عودتها للتمثيل: "مانتي بتمثلي لو الفن حرام متمثليش خالص، احنا هنعمل بقى زي اللي قلعوىا حجاب وشالوا حجاب ولبسوا باروكة وقلعوا باروكة، أنا خط واحد يا أبيض يا إسود".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فريدة سيف النصر عفاف شعيب شيخ الحارة بوابة الفجر ايناس الدغيدي القاهرة والناس الفجر

أخبار تهمك

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الإسماعيلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يمنح فرصة أخيرة لـ صالح جمعة بهذا الإجراء

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الأوقاف يكشف حقيقة فتح المساجد.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

تجاوز إصابات كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية الـ مليون

منذ حوالي 11 ساعة

ظهرت النتائج.. وزير التعليم العالي يزف خبرًا سارًا عن أبحاث علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

منذ حوالي 16 ساعة

رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. حقيقة وقف برنامج 'رامز مجنون رسمي'

منذ حوالي 16 ساعة

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ حوالي 19 ساعة

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

خلع حلا شيحة الحجاب ومرض مريام فارس وإليسا.. اتركوا الناس وشأنهم

محمد الغيطي يكشف حقيقة خلع هالة فاخر للحجاب

شهيرة تخلع الحجاب (صور)

فريدة سيف النصر تدافع عن شهيرة وسهيرة رمزي بعد خلعهما الحجاب

أخرهم صابرين.. فنانات خلعن الحجاب بعد فترة طويلة

ظاهرة مجتمعية من بعد ثورة يناير: صابرين والحجاب: ليست الأولى ولن تكون الأخيرة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:01 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

10:31 م

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

10:23 م

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

03:08 ص

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

11:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة