بسبب الحجاب.. فريدة سيف النصر توجه رسالة قوية لعفاف شعيب (فيديو)

تصدرت الفنانة الكبيرة فريدة سيف النصر الاكثر بحثًا على محركات الإنترنت اليوم الأربعاء في مصر، حيث حلت فريدة سيف النصر ضيفة في برنامج " شيخ الحارة " على قناة "القاهرة والناس"، والذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، وكشفت فريدة سيف النصر أسرار وكواليس عن حياتها الشخضية، حيث تعرضت لانتقادات كبيرة بسبب خلعها للحجاب.



وأوضحت سيف النصر أن الفنانة عفاف شُعيب من الأكثر الفنانات اللاتي هاجموها بعد خلعها للحجاب، وقالت: "هي طيبة بس متدينة زيادة".

وأشارت "سيف النصر" خلال لقائها مع إيناس الدغيدي، إلى أن الفنانة عفاف شُعيب لن تخلع الحجاب، حيث اشتركا في أعمال فنية كثيرة من بينها مسلسل وجه القمر وكانت ترى أنها شخصية محترمة وملتزمة بطبعها حتى قبل أن ترتدي الحجاب، لافتة إلى أنهما قد تصالحا بعد هجوم الأخيرة عليها.

فريدة سيف النصر توجه رسالة قوية لعفاف شعيب

وقالت فريدة سيف النصر عن واعتراض عفاف شُعيب على عودتها للتمثيل: "مانتي بتمثلي لو الفن حرام متمثليش خالص، احنا هنعمل بقى زي اللي قلعوىا حجاب وشالوا حجاب ولبسوا باروكة وقلعوا باروكة، أنا خط واحد يا أبيض يا إسود".



