راموس يتطلع للعودة إلى البرنابيو لتحقيق لقب هذا الموسم

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تحدث اللاعب الإسباني سيرجو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسباني إلى العودة مرة أخرى لخوض مباريات كرة القدم في ظل توقف النشاط الرياضي حول العالم في الفترة الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا.



وقال راموس عبر بث مباشر على صفحته الشخصية : "‏أنا أموت للعودة إلى البرنابيو لإرتداء قميص ريال مدريد مرة أخرى ، ولكي يعود كل شيء كما كان من قبل يتطلب ذلك جزء من وقتك، وسنتركه للمتخصصين و عندما لا يكون هناك خطر سنعود جائعين وسنربح".



وأضاف : "‏أتطلع للعب مرة أخرى والتنافس مرة أخرى ولعب الدوري ولعب دوري الأبطال وإنهاء المسابقات، لأن لدي الجوع والطموح لإنهاء الموسم بـ لقب، زمن الواضح أن عليك أولًا الإنتظار حتى لا يكون هناك خطر وثم اتخاذ القرارات".



يذكر أن ريال مدريد كان قد خسر مباراته الأخيرة قبل توقف النشاط الرياضي من فريق مانشستر في ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على ملعب السانتياجو برنابيو.