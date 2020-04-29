Advertisements

قائد ليفربول يكشف كيف واجهة ميسي في كامب نو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:11 ص
ليفربول وبرشلونه
ليفربول وبرشلونه
علاء خليف
تحدث قائد ليفربول، جوردان هندرسون، عن المواجهة الأولي ضد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والسر وراء عدم طلبه مبادلة قميصه مع نجم البرسا عقب انتهاء المباراة.

وشارك "هندرسون" بديلا في مباراة الذهاب ضد برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد إصابة زميله نابي كيتا، وشهد على تألق البرغوث الارجنتيني خلال المباراة واحرازه هدفين وقيادة فريقه للفوز بنتيجة 3 - 0.
 
وقال "هندرسون" في تصريحات صحفية: " دخلت إلى الملعب مبكرا بعد إصابة نابي كيتا.. كانت هذه أول مباراة أخوضها أمام ليونيل ميسي".

وأضاف: " ميسي يلعب كرة القدم بطريقة مختلفة، عن التي نشاهده بها على التلفاز.. إنه سريع للغاية، ولا زال غير مصدق أنه أحرز من الركلة الحرة هدفًا اعتقدت أنه سينفذها قصيرة".

وتابع تصريحاته: "كم أعتقد أن حارسنا أليسون بيكر جيد.. لكن ميسي وضع الكرة في المكان الوحيد، الذي لا يستطيع أليسون الوصول إليه".

وأكد نجم ليفربول أنه لم يتوجه إلي الارجنتيني "ميسي" ويطلب مبادلة قميصه معه عقب انتهاء المباراة، ملتزما بنصيحة مدربه السابق في سندرلاند، وأسطورة مانشستر يونايتد، روي كين، والذي أخبره بأنه إذا فكر في الحصول على قميص لاعب آخر سيشعر أنه مدين له.

وكان ليفربول قد خسر في لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة بنتيجة 3 / 0 قبل أن يثأر الريدز في مباراة الإياب ويفوز برباعية نظيفة.

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يمنح فرصة أخيرة لـ صالح جمعة بهذا الإجراء

منذ حوالي 9 ساعات

تجاوز إصابات كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية الـ مليون

منذ حوالي 11 ساعة

ظهرت النتائج.. وزير التعليم العالي يزف خبرًا سارًا عن أبحاث علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

منذ حوالي 16 ساعة

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ حوالي 19 ساعة

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حقيقة وقف برنامج 'رامز مجنون رسمي'

منذ حوالي 16 ساعة

الإسماعيلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

وزير الأوقاف يكشف حقيقة فتح المساجد.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

منذ ساعة و 10 دقيقة

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:01 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

10:31 م

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

10:23 م

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

03:08 ص

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

11:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة