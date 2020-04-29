وفري في رمضان.. طريقة عمل أكلات مميزة بنصف كيلو لحمة مفرومة فقط

تستطيع " ست البيت" الشاطرة توفير في الميزانية، وخاصة في شهر رمضان المبارك، وفي ظل ارتفاع أسعار اللحوم لا يستطعن الكثيرات من النساء التحكم في الميزانية، وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على تقديم الخدمات لربات المنزل، نستعرض معكِ سيدتي فيما يليي طرق تساعدك في التدبير والتوفير في الميزانية قدر الإمكان عن طريق الوصفات والأكلات بأقل تكلفة.





وتحرس كل ست مصرية في شهر رمضان على إعداد كافة الأطعمة لأفراد أسرتها والابتكار في المطبخ لإعداد كل أنواع الأكلات المحببة لديهم، وفي حالة العزائم فتبذل كافة جهودها لإعداد الأصناف المختلفة والمميزة ذات الطعم المميز والمذاق الرائع، ومن هنا نقدم لكِ وصفات لأطباق مختلفة يمكن إعدادها على المائدة الرمضانية بنص كيلو لحمة مفرومة.









طريقة عمل الكفتة في رمضان





المقادير:





نصف كيلو لحم

كوب إلا ربع دقيق

بيضة - بصلة مبشورة

ملح - فلفل - بهارات

زبادي – بصلة مبشورة

معلقة بيكنج باودر – فحم





طريقة تحضير الكفتة:





- وضع اللحم والبصل والبودر مع ملعقة ملح وفلفل وبهارات، ثم يضاف الدقيق حتى لا تنكمش اللحم وتصبح طرية.





- يوضع الزبادي بالتدريج حتى تتم عملية العجن والخلط المتجانس إما باليد جيدا لمدة طويلة أو بالكبّة.





- تترك اللحم في الثلاجة مدة لا تقل عن ساعة قبل تقسميها لأصابع، تبلل اليد بقليل من الزيت.





- تلف اللحم على عود خش أو قلم، توضع في صينية وتدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة من نصف ساعة إلى ساعة إلا ربع.





- تقدم مع السلطة الخضراء والخبز وسلطة الطحينة.









طريقة عمل كرات لحم بالبيض في رمضان





المقادير:





نصف كيلو لحم مفروم

بصل مبشور

بيض مسلوق

بقدونس

قرفة ناعمة – زنجبيل بودرة

بيض – بقسماط

قيق – ملح – فلفل أسود

زيت للقلي





طريقة تحضير كرات لحم بالبيض:





يوضع اللحم على البصل المبشور المفصول عن مائه، ونضع رشة بقسماط ناعم وبقدونس وقرفة وزنجبيل وملح وفلفل.





تخلط المكونات وتعجن جيدا وتقسم وتساوى وتلف حول البيض المسلوق، لتكون كور.





تلف وتبدر بالدقيق، ثم تغمس في البيض ثم تغطي بالقسماط، وتوضع في الزيت الساخن والعميق حتى يصبح لونها بني.





توزع الكرات في صينية، وتغلف بورق الفويل، وتوضع بالفرن حتى تكتمل عملية التسوية الداخلية للحم.

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طريقة عمل طاجن لحم بالبصل والبطاطس في رمضان





المقادير:





نصف كيلو لحم

2 ملعقة كبيرة سمن

نصف كيلو بصل

ملح – فلفل

مكعبات بطاطس





طريقة تحضير طاجن لحم بالبصل والبطاطس:





توضع السمن في الإناء وعليها مكعبات البصل ونصف ملعقة ملح ومثلها فلفل أسود، وتقلب جيدا حتى تذبل ثم توضع معها مكعبات اللحم.





نستمر في تقليب اللحم والبصل حتى يتغير لونهما، وتضاف لهما المياه والبهارات ونتركها للغلي، وفي منتصف فترة التسوية توضع مكعبات البطاطس ونغطي مجددا.





تقلب اللحم والبصل والبطاطس في طاجن، ويدخل الفرن لمدة ربع ساعة، حتى يحمر وجهه ويأخذ مذاق الطاجن.









طريقة عمل كفتة بانيه بالجبن الشيدر في رمضان





المقادير:





نصف كيلو لحمة مفرومة

ملعقة صغيرة من البابريكا وبصل بوردة

فلفل أسود، ملح

ملعقة كبيرة من المستردة

بيضة

جبنة شيدر





طريقة تحضير كفتة بانيه بالجبن الشيدر





قومى بتقليب المكونات السابقة مع بعضها عدا الجبن، واتركيها فى الثلاجة لمدة ساعة حتى تتشرب جيدًا، وبعدها قومى بتشكيل القطع على شكل أصابع مع حشو كل اصبع بقطعة جبنة كيرى، بعد ذلك احضرى طبق صغير وضعى فيه البيضة مع لبن، وآخر به بقسماط قلى البانيه، ثم قومى بوضع الكفتة فى البيض والبقسماط وبعدها قومى بتحميرها فى زيت غزير.









طريقة عمل سندوتشات بالرقاق الطري في رمضان





المقادير:





رقاق طري

نصف كيلو لحمة مفرومة

بصلة مفرومة

ربع ملعقة من القرفة وقرنفل مطحون وفلفل أسود، زيت





طريقة تحضير سندوتشات بالرقاق الطري:





احضرى وعاء وضعى فيه اللحمة والبصل وجميع المكونات السابقة دون أن دهون وقلبى جيدًا حتى تنضج، ثم قومى بفرد الرقاق الطرى وضعى ملعقة من العصاج وضيفى معها الجبن المبشور ومكعبات الفلفل الأخضر، ولفيها جيدًا مع غلقها من الجانبين، بعدما تنتهين من حشو الرقاق بأكمله، احضرى طاسة وقومى بدهنه بالزيت وقلبيه على الوجيهن، أو ضعيه فى صينية فى الفرن.





طريقة عمل الحواوشي في رمضان





المقادير:





"نصف كيلو لحمة مفرومة

ملح وفلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة منا لقرفة المطحونة والقرنفل المطحون

فلفل رومى أو حامى مفروم

فصين ثوم مفرومين

عصير ليمونتان

جزرة صغيرة مبشورة

ثمرة طماطم مبشورة





طريقة تحضير الحواوشي:





أخلطي المكونات السابقة كلها معًا، ثم قطعى الخبز إلى 4 أرباع وقومى بحشو كل ربع، وبفرشاه ادهنى الخبز زيت، ثم ضعيه فى طاسة على نار هادئة وقلبيه على الوجهين حتى ينضج تمامًا، أو لفيه بورق الزبدة وضعيه فى الفرن، يقدم مع البطاطس المحمرة أو السلطة البلدي.