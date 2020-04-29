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مودريتش يتحدث عن أثر فيروس كورونا الإيجابي ويكشف كيف يقضي الحجر المنزلي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:41 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
تحدث اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني عن أزمة فيروس كورونا الأخيرة والتي تسببت في توقف النشاط الرياضي حول العالم.

وقال مودريتش في بث مباشر على صفحته الشخصية : "‏يجب أن نكون صارمين، وأن نبقى في المنزل، وأن نستمع الى كل ما تخبرنا به الحكومة، وآمل أن ينتهي هذا في أقرب وقت ممكن لأن الصحة تأتي أولاً ثم أولاً".

وأضاف : "‏بغض النظر عن التدريبات اليومية أستفيد من مساعدة الأطفال في واجباتهم المنزلية وزوجتي في المطبخ (يضحك)، أحب أن أكون في المنزل، ولكن هذا شيء ليس بالأمر السهل، ويمكنك رؤية الضوء في نهاية النفق، آمل أن نعود إلى طبيعتنا قريبًا".

وتابع : "‏آمل أن نخرج من هذا قريبًا وأن نعود إلى الحياة الطبيعية، حيث أننا نفتقد الحياة الطبيعية وكرة القدم، وإن عملك مع اليونيسف مهم في هذا الوقت علينا جميعًا بذل جهد كبير حتى تخرج جميع البلدان من هذه الوضعية في أقرب وقت ممكن".

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