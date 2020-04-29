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نادي إيطالي يدخل في سباق ضم صلاح

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:48 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
كشفت تقارير صحفية عن سعي إدارة نادي انتر ميلان الإيطالي للتعاقد مع نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت التقارير أن أنطونيو كونتى، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي انتر ميلان، طالب بضم محمد صلاح؛ لتعويض رحيل المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وأضافت التقارير الإيطالية أن القيمة التسوقية لمحمد صلاح تبلغ أكثر من 100 مليون يورو؛ في ظل رغبة كبار الأندية في التعاقد معه.

ويعد إنتر ميلان هو أحدث المنضمين للصراع على  محمد صلاح، والذي ارتبط اسمه مؤخرا بالعديد من الأندية أبرزها؛ ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني.

يذكر أن محمد صلاح ساهم في تتويج فريق ليفربول الإنجليزي بكأس السوبر الأوروبي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية الموسم الماضي.

كما ساهمت قدرات صلاح العالية في تصدر الريدز لجدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 82 نقطة، وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى.

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