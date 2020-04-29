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جيجي حديد Gigi Hadid حامل بطفلها الأول من زين مالك (صور)

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:57 ص
جيجي حديد Gigi Hadid
جيجي حديد Gigi Hadid
نشرت تقارير صحفية الجديدة تفيد، بأن عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد Gigi Hadid أنها حامل بطفلها الأول من المطرب البريطاني باكستاني الأصل زين مالك، بحسب موقع TMZ.

وذكر الموقع أن عارضة أزياء مجلة فوج جيجي حديد حامل فيالشهر الخامس بطفلها الأول من صديقها البريطاني زين مالك، وهو مغني منفرد اشتهر مع فرقة One Direction.

كما ظهرت Gigi Hadid، عارضة أزياء بيت فيكتوريا سيكريت وحبيبها معًا هذا الأسبوع خلال عيد ميلادها الخامس والعشرين أثناء عزلها الذاتي مع عائلتها في مزرعتهم ببنسلفانيا.

ويذكرأن Gigi Hadid جيجي حديد زين مالك، جمعتهما علاقة عاطفية في عام 2015 ولكنهما انفصلا في عام 2018، قبل أن يظهرا معًا من جديد بحلول ديسمبر من العام الماضي وفي فبراير 2020 احتفلا سويًا بعيد الحب ليعلنا رسميًا عودة علاقتهما.
جيجي حديد Gigi Hadid حامل بطفلها الأول من زين مالك (صور)
جيجي حديد Gigi Hadid حامل بطفلها الأول من زين مالك (صور)
جيجي حديد Gigi Hadid حامل بطفلها الأول من زين مالك (صور)
جيجي حديد Gigi Hadid حامل بطفلها الأول من زين مالك (صور)

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