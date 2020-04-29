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أرسنال يحدد سعر بيع أوباميانج

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 08:36 ص
أوباميانج
أوباميانج
الفجر الرياضي

حدد نادي أرسنال الإنجليزي سعر مهاجمه الجابوني بيير إيميريك أوباميانج المطلوب في ريال مدريد وبرشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وفقاً لصحيفة ميرور الإنجليزية، سيكون آرسنال منفتح على بيع أوباميانج في الميركاتو الصيفي المقبل بسعر منخفض، خوفاً من خسارته مجاناً في صيف عام 2021.

ولم يتوصل أرسنال حتى هذه اللحظة لاتفاق مع أوباميانج لتجديد عقده الذي سينتهي في عام 2021، مما يجبر "الغانرز" على بيعه بسعر أقل من سعره الحقيقي، بسبب قلقهم بشأن مغادرته في انتقال مجاني في نهاية الموسم المقبل، مثلما حدث مع اللاعب الويلزي آرون رامزي الذي انضم ليوفنتوس في صفقة انتقال حر في الصيف الماضي.

 

وأوضحت الصحيفة أن آرسنال مستعد الآن للسماح لأوباميانج بمغادرة النادي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني فقط، ليضعوا ريال مدريد وبرشلونة في حالة تأهب قصوى للحصول على توقيعه.

 

ولا يزال مدرب آرسنال، ميكيل أرتيتا، حريصاً على إبقاء أوباميانج في النادي، لكنه يعرف أنه يكاد يلاحق عملية خاسرة لإقناعه بالبقاء في النادي.

 

ويحاول آرسنال جاهداً تخفيض فاتورة الرواتب الخاصة بهم، وهم غير مستعدين لتقديم عقد جديد لأوباميانج مع زيادة راتبه، على غرار ما يحصل عليه مسعود أوزيل مقابل 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

 

وسيكون أوباميانج مطلوباً في العديد من الأندية الكبرى أمثال برشلونة وريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

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