صفقة تبادلية بين مانشستر سيتي ويوفنتوس





أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن البرازيلي جابرييل خيسوس نجم مانشستر سيتي الإنجليزي دخل دائرة اهتمامات يوفنتوس الإيطالي على الرغم من أنه يعتبر أحد العناصر الثابتة في تشكيلة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي.

وكشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن يوفنتوس يدرك صعوبة التعاقد مع خيسوس في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لاعتبارات كثيرة أبرزها الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها العديد من الأندية حول العالم بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى المقابل المادي الكبير الذي سيطلبه السيتيزنز في حال موافقته على رحيل النجم البرازيلي.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس قد يجد ضالته في إجراء صفقة تبادلية مثيرة لم تكن ضمن الحسابات وهي بإدراج اسم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا كعنصر مؤثر في إقناع مانشستر سيتي في إتمام الصفقة.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن يوفنتوس يسعى إلى التعاقد مع البرازيلي خيسوس تحسباً لرحيل نجمه الأرجنتيني جونزالو هيجواين وفي الوقت نفسه تدرك إدارة السيدة العجوز أنها يجب أن تقوم ببعض التضحيات حتى تكسب خدمات النجم البرازيلي.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن دخول باولو ديبالا ضمن الصفقة قد يسهم في موافقة جوسيب جوارديولا على التخلي عن جابرييل خيسوس خاصة أن ديبالا يعتبر من أبرز لاعبي يوفنتوس في السنوات الأخيرة وانضمامه إلى المان سيتي سيشكل إضافة كبيرة.