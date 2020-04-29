الهند تسجل 73 وفاة وأكثر من 1800 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في الهند، صباح اليوم الأربعاء، 73 وفاة و أكثر من 1800 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

ويعتزم معهد الأمصال الهندي، الثلاثاء، إنتاج ما يصل إلى 60 مليون جرعة من لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد يخضع لتجارب سريرية في بريطانيا.

ويذكر أن معهد الأمصال الهندي أكبر مؤسسة لصناعة الأمصال في العالم من حيث الحجم، وهو مرشح كي ينتج بكميات ضخمة اللقاح الذي تطوره جامعة أوكسفورد والتي بدأت تجربته على البشر الأسبوع الماضي، كما أنه من رواد السباق العالمي لصنع لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقد أظهرت حصيلة أمس أنه تم تسجيل إصابة نحو 3.05 مليون شخص على مستوى العالم، إضافة إلى وفاة 211376 آخرين بسبب كوفيد-19 وهو المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا.

وكان أدار بونوالا الرئيس التنفيذي لمعهد الأمصال، قال إنه "على الرغم من أنه لم يثبت بعد فعالية لقاح أوكسفورد ضد كوفيد-19، قررت شركة الأمصال الهندية بدء تصنيعه بعد أن ثبت نجاحه في تجارب على الحيوانات وبدأت تجربته على البشر".

ويطلق على لقاح أوكسفورد( سي إتش أيه دي أو إكس1 إن كوفيد-19)، وأضاف بونوالا أنه يأمل بنجاح تجارب لقاح أوكسفورد والتي من المقرر أن تنتهي في سبتمبر المقبل تقريباً.