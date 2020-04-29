الشركة المنتجة لفيلم رانفير سينغ 83 تتمسك بطرحه في السينما



في حين تمسكت عدد من شركات الإنتاج بالانتظار لحين نهاية ازمة تفشي الفيروس، لطرح اعمالها السينمائية للعرض عبر شاشات السينما بشكل طبيعي، ومنها الشركة المنتجة للفيلم الجديد للنجم الكبير رنفير سنيغ.



ويستعد النجم رانفير سينغ للظهور بفيلم سينمائي جديد يجسد به شخصية أحد أساطير رياضة الكريكت الشهيرة في الهند.



وسيشارك رانفير في بطولة الفيلم زوجته النجمة الكبيرة ديبيكا بادوكون، حيث تجسد أيضا دور زوجته خلف الكاميرات.



لجأت العديد من شركات الانتاج السينمائي في بوليوود لطرح اعمالها السنيمائي عبر منصات البث الرقمي الإلكترونية بعد ما تسبب به تفشي فيروس كورونا من أزمة على صناعة السينما.