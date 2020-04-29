Advertisements

نيكول كيدمان نجمة غلاف مجلة WSJ. Magazine بعددها الجديد

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:03 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

زينت النجمة الكبيرة نيكول كيدمان غلاف مجلة وول ستريت جورنال بعددها الجديد المقرر صدوره لشهر مايو المقبل، كما أجرت حوارا خاص للمجلة تحدثت خلاله عن حياتها الخاصة مع زوجها المغني كيث أوربان.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من جلسة تصوير أجرتها نيكول للمجلة، ظهرت خلالها بعدد من الإطلالات من تصميمات ماركة أزياء Michael Kors Collection.

وعبرت نيكول عن امتنانها لزوجها مغني موسيقى الكانتري الاسترالي الشهير، كونه كان رفيقا لرحة نجاحها على مدار 14 عام مضت.

وكان اللقاء الأول الذي جمع بين الثنائي في عام 2005، حين التقيا بأحد المحافل العامة.

أخبار تهمك

الإسماعيلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع نجم الأهلي

منذ يوم

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ حوالي 21 ساعة

متخصص بعلم الأوبئة يكشف الفئات الواجب عليها ارتداء الكمامات (فيديو)

منذ ساعة و 24 دقيقة

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. حقيقة وقف برنامج 'رامز مجنون رسمي'

منذ حوالي 18 ساعة

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

ظهرت النتائج.. وزير التعليم العالي يزف خبرًا سارًا عن أبحاث علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الأوقاف يكشف حقيقة فتح المساجد.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يمنح فرصة أخيرة لـ صالح جمعة بهذا الإجراء

منذ حوالي 10 ساعة

حقائق صادمة عن كورونا.. وعمرو أديب: "نفسي أقولكم خبر حلو" (فيديو)

منذ يوم

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الأوقاف

منذ حوالي 18 ساعة

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:52 ص

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

10:31 م

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

10:23 م

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

03:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة