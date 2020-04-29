نيكول كيدمان نجمة غلاف مجلة WSJ. Magazine بعددها الجديد



وعبرت نيكول عن امتنانها لزوجها مغني موسيقى الكانتري الاسترالي الشهير، كونه كان رفيقا لرحة نجاحها على مدار 14 عام مضت.



وكان اللقاء الأول الذي جمع بين الثنائي في عام 2005، حين التقيا بأحد المحافل العامة.



ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من جلسة تصوير أجرتها نيكول للمجلة، ظهرت خلالها بعدد من الإطلالات من تصميمات ماركة أزياء Michael Kors Collection.