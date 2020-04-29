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نيكول كيدمان نجمة غلاف مجلة WSJ. Magazine بعددها الجديد
الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:03 ص
أحمد جمال أحمد
زينت النجمة الكبيرة نيكول كيدمان غلاف مجلة وول ستريت جورنال بعددها الجديد المقرر صدوره لشهر مايو المقبل، كما أجرت حوارا خاص للمجلة تحدثت خلاله عن حياتها الخاصة مع زوجها المغني كيث أوربان.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من جلسة تصوير أجرتها نيكول للمجلة، ظهرت خلالها بعدد من الإطلالات من تصميمات ماركة أزياء Michael Kors Collection.
وعبرت نيكول عن امتنانها لزوجها مغني موسيقى الكانتري الاسترالي الشهير، كونه كان رفيقا لرحة نجاحها على مدار 14 عام مضت.
وكان اللقاء الأول الذي جمع بين الثنائي في عام 2005، حين التقيا بأحد المحافل العامة.