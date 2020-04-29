نجم أفلام "هاري بوتر" يستخدم عصاه السحرية لجمع تبرعات لمواجهة كورونا



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن جيسون استغل العصى ليرفع من عدد المشاهدين للفيديو، ومن ثم رفع عائد المشاهدات الذي سيخصصه بالكامل لدعم الصليب الاحمر في بريطانيا.



ويعتبر النجم جيسون ازاكس، من أبرز النجوم المشاركين في افلام هاري بوتر، حيث جسد شخصية لوسيوس مالفيو، أحد الأشرار الداعمين لشخصية فولدمورت.



وبجانب أنستجرام، قام جيسون بنشر الفيديو على حسابه ايضا على موقع الفيديوهات تيك توك لجمع أكبر عدد من المشاهدات.



قام النجم البريطاني جيسون ازاكس، باستخدام عصاه الخاصة بالسحر التي ظهر بها ضمن افلام هاري بوتر، في فيديو نشره على حسابه الرسمي على موقع انستجرام لجمع تبرعات لمواجهة فيروس كورونا.