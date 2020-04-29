كاران جوهار يفاجئ متابعيه بأدائه لأغنية من فيلم Bobby



ونقل موقع "إنديا توداي"، مقطع الفيديو الذي نشره كاران عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، ولقي من خلاله تفاعلا كبير حتى من عدد من نجوم بوليوود الكبار.



وكان من ضمن النجوم الذي تفاعلو مع الفيديو، النجمة الكبيرة كاجول، التي كتبت تعليق عبارة عن عدد من الأيموجي الضاحك واليد المصفقة.



والنجم أبهشيك باتشان، الذي قام بالتعليق بإيموجي الشخص المصاب بالصدمة، من شدة تأثره بتحول كاران لشخصية النجي ريشي كابور بهذا الاتقان.



فاجأ النجم كاران جوهار متابعيه بتحوله لشخصية النجم الهندي الكبير ريشي كابور، من فيلم Bobby ليؤدي اغنية Main Shayar To Nahin.