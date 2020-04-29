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جرحى بعملية طعن قرب مدينة فرانكفورت الألمانية

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:13 ص
الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بإصابة 4 أشخاص في عملية طعن قرب مدينة فرانكفورت الألمانية.

 

وذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن حادث الطعن وقع في مدينة هاناو، مؤكدة  أن قوات الشرطة أوقفت اثنين مشتبه بهما.

 

وفي سياق آخر، نظم المواطنين في برلين احتجاجات خارج مسرح فولكس فوهن في روزا لوكسمبورج بلاتز، يوم السبت الماضي، ضد إجراءات الحماية من فيروس كورونا الجديد.

 

وقد أطلق المتحتجين اسم "ليس بدوننا" على مكان الاحتجاج، مطالبين بإنهاء نظام الطوارئ الذي تفرضه السلطات بسبب جائحة فيروس كورونا. ويرى المتظاهرون هذا الإجراء على أنه انتهاك لحقوقهم الأساسية، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

 

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تخفيف تدريجي لقيود الإغلاق، وقالت، إن المتاجر التي تصل مساحتها إلى 800 متر مربع يمكن إعادة فتحها. ومع ذلك ، تم تمديد قيود الحركة على الصعيد الوطني حتى 3 مايو.

 

حاليًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يبلغ عدد حالات فيروس كورونا الجديد COVID-19 المؤكدة في ألمانيا 150383، مع 5321 حالة وفاة.

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